“No me extraña, no me extraña luego de conocer este dato, escuchen: ‘En las U públicas, la pensión promedio es de ¢3,4 millones y, en la UCR, de ¢4,1 millones. Tras las deducciones, tales montos pasan a ¢2,7 millones y ¢2,9 millones, respectivamente’”, añadió al citar una noticia del 2018 de La Nación que contiene esos datos.