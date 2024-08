¿Cómo se paga el feriado del 31 de agosto?

El feriado del 31 de agosto, Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, se paga igual que el 2 de agosto, para el caso de las asalariados que tengan que trabajar ese día. Estas son las condiciones:

-Los centros de trabajo con pago mensual y quincenal, así como los dedicados al comercio con remuneración semanal, tienen que pagar un día sencillo adicional a los trabajadores que laboren en este feriado, de manera que reciban un pago doble. Asimismo, si trabajan horas extra, se les reconoce una tarifa triple por hora.

En el caso de quienes no trabajen ese día, recibirán el salario completo del periodo; es decir, no se les descuenta el día si no lo laboran.

-En el caso de las personas que laboren en empresas con pago semanal en actividades no comerciales, los patronos pagarán a sus empleados solo por los días efectivamente trabajados. Por lo tanto, no se incluye el pago por días feriados a menos que el empleado trabaje ese día, en cuyo caso se paga un salario normal. Si el empleado trabaja horas extra durante un feriado, estas deben pagarse como tiempo y medio.

Así lo informó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Esta modalidad de feriado se denomina de pago no obligatorio, y también se aplicará el 1.° de diciembre, Día de la Abolición del Ejercito.

En este 2024, el feriado del 31 de agosto se celebrará por primera vez en el día en que cae.

La Asamblea Legislativa creó esta conmemoración en el 2021 mediante la ley 10.050. Sin embargo, la fecha se postergó al domingo posterior en los años 2021, 2022 y 2023.

La historia de esta celebración tiene sus raíces nacionales en la década de los 80, cuando Costa Rica estableció el 31 de agosto como el Día del Negro. Más adelante, esta conmemoración fue ampliada a través de un decreto que incorporó la Cultura Afrocostarricense y luego, hace tres años, se declaró como feriado oficial y nacional.

Para esta fecha, la provincia de Limón realiza diversas actividades que no solo homenajean la herencia afrodescendiente de Costa Rica, sino que también destaca la importancia de los derechos y reconocimientos de esta comunidad en la historia del país.