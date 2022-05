Chaves tendrá una ministra de la Mujer y una presidenta del Inamu por separado

Ante la falta de requisitos de la ministra Cindy Quesada para ejercer como presidenta del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), el presidente Rodrigo Chaves nombrará a una nueva jerarca para esa entidad. La designación la realizaría este mismo domingo.

Quesada comunicó de la imposibilidad de ocupar el cargo luego del traspaso de poderes en la Asamblea Legislativa. Según explicó durante el Consejo de Gobierno, la tarde de este domingo, ella quedará únicamente como ministra del ramo y se escogería a otra persona para el Inamu.

El pasado 29 de abril, el presidente Chaves anunció a Quesada como presidenta del Inamu, puesto que históricamente ha asumido la ministra de la Condición de la Mujer, pues la cartera trabaja con el sector femenino mediante esta institución.

Sin embargo, Quesada no cumple con los requisitos de la Ley de Creación del Inamu, según los cuales la jerarca debe ser profesional y tener un grado de licenciatura en esa área, además de cinco años de ejercer la especialidad.

Según indica el currículum de Cindy Quesada, ella es egresada en Derecho y no se habría graduado, es decir, no está legalmente facultada para laborar como abogada, pues tampoco está incorporada al colegio profesional respectivo. En Costa Rica es ilegal ejercer derecho sin ser miembro del Colegio de Abogados.

El Colegio confirmó a La Nación que la ministra de la mujer no está incorporada ni se cuenta con registros de ella como profesional, por lo que no solo no cumple con los requisitos legales para su puesto, sino que, aparentemente, habría ejercido la abogacía de forma ilegal.

[ Luis Amador, nuevo ministro del MOPT: ‘La corrupción hay que arrancarla de raíz’ ]

La ministra se reservó el nombre de la persona que la reemplazará en el Inamu.