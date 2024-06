Cartago necesita $30 millones para renovar el alcantarillado pluvial

El alcalde del cantón Central de Cartago, Mario Redondo Poveda, informó de que renovar el alcantarillado pluvial de la ciudad tiene un costo de $30 millones (¢15.750 millones), según un plan maestro elaborado con el objetivo de sustituir el sistema actual, el cual se tornó insuficiente para contener el agua de los fuertes aguaceros.

En declaraciones a La Nación, este domingo, luego de la tormenta que azotó a la vieja metrópoli el sábado, Redondo explicó que el alcantarillado del municipio data de 1910, por lo que las calles y aceras suelen inundarse.

Según el alcalde, el ayuntamiento evalúa la posibilidad de solicitar un préstamo al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) para desarrollar el proyecto por etapas. Los $30 millones equivalen a un 65% del presupuesto anual del ayuntamiento.

Sin embargo, Redondo agregó que la antigüedad del alcantarillado no es el único factor que causa las inundaciones en Cartago. También, influye la condición topográfica del cantón. La parte norte es más alta que la parte sur, lo que favorece que el agua corra a gran velocidad.

A ello, dijo el alcalde, se suman el crecimiento urbanístico que retarda la filtración natural del agua hacia el suelo y una “pésima cultura ambiental”.

Mario Redondo lamentó el exceso de basura en las calles cercanas al mercado, porque “la gente tira la basura en cualquier lado”.

“Hay alcantarillas llenas de botellas, edredones, sillas de oficina. Esos factores son los que generan las inundaciones en las calles. El alcantarillado debería ser subterráneo y de mayor profundidad”, dijo el alcalde Redondo.

El jerarca agregó que las calles que más se inundan son las rutas nacionales que pasan por la ciudad brumosa, que son responsabilidad del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el cual “invierte muy poco” en alcantarillado, según su criterio.

“Desde el puente Bailey hasta el mercado municipal, es ruta nacional, pero hay lugares sin alcantarillado. El agua baja y alcanza una velocidad que inunda la ciudad. Igual al costado de los Salesianos, frente al Automercado, en la quebrada El Molino.

“Hemos pedido reparación del alcantarillado y no lo hacen. Igual pasa en Taras, donde no hay alcantarilla, sino una cuneta pequeña y vieja. La semana pasada, tuvimos una reunión con el viceministro de Infraestructura, Efraín Zeledón. Le hablamos de la topografía. La recomendación es hacer lagunas de retención, hacer que el agua no baje con la velocidad y fuerza con que baja”, dijo Redondo.

Según los datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el fenómeno de este sábado en Cartago no fue ni un torbellino, ni un tornado, sino una microrráfaga descendente, en términos técnicos, que cae con fuerza en todas direcciones.

“En lenguaje claro, o popular, se trata de una bomba de lluvias y vientos, desencadenada por la madre de todas las nubes: el cumulonimbos. Es como dejar caer desde el cielo un gran balde de agua (del orden de los 5 kilómetros de radio). El impulso de la bomba y el viento que llega al suelo no tiene adónde ir, sino hacia afuera, horizontalmente”, indicó la institución.

La entidad explicó que, al impactar contra el suelo, se provocan ráfagas horizontales que llegan a superar los 85 kilómetros por hora, con registros de hasta 130 kilómetros por hora, con una duración de hasta 30 minutos y una afectación de un radio de hasta 10 kilómetros.

De acuerdo con los datos de las estaciones meteorológicas del IMN en Cartago, la tormenta empezó a la 1 p. m. y se extendió hasta las 2:30 p. m. La estación del Instituto Tecnológico de Costa Rica reportó ráfagas de hasta 63 km/h y 49 milímetros de lluvia, mientras que en El Guarco se registraron 70 milímetros.

