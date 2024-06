Pareja de adultos mayores lo perdió todo en Cartago: ‘Quedaron solo con la ropa que andan puesta’

Una pareja de adultos mayores, vecinos de Guadalupe de Cartago, lo perdió todo debido a las fuertes lluvias que cayeron el sábado en la zona. El agua inundó la casa que poseen desde hace más de 40 años, donde crecieron su hijos y nietos.

Maricela Villalobos Arce, de 67 años, no suele salir de su casa, pero el día de la tormenta cumplía años uno de sus nietos y salió con su esposo Álvaro Romero Mena, de 69 años, a la casa de una hija a celebrar. Sin embargo, al poco tiempo de salir, les avisaron que el agua se había metido a la vivienda.

Bayron Romero Villalobos, hijo de la pareja, se fue de inmediato y, al llegar, notó que la situación que era peor de lo que había imaginado.

“Ellos viven aquí solos. Por dicha, en ese momento no había nadie en la casa; mi hermana se los había llevado. Apenas pasó un poco el agua, me vine corriendo y me llevé la sorpresa de que todo estaba totalmente destruido: la refrigeradora, la lavadora, la pantalla, la impresora, los electrodomésticos, la ropa, los sillones, los colchones, documentos. Al carrito de mi papá, el que ha tenido toda la vida, se le mojó el motor. Estamos viendo si se pueden recuperar las escrituras de la casa”, dijo el hijo.

Parte de los enseres dañados en Guadalupe de Cartago. Foto: (Foto: Keyna Calderón)

“Mis papás solo quedaron con la ropa que andan puesta; incluso, hoy tuve que ir a comprarles zapatos porque los de ellos se dañaron”, agregó.

Romero Villalobos relató que, desde hace tiempo, han tenido problemas con los desbordamientos cuando el agua rebasa un dique cercano. Han hablado con el alcalde de Cartago, Mario Redondo, pero no han recibido ayuda.

“Cuando yo les avisé lo ocurrido (a sus padres), ellos se atacaron a llorar. Aún hoy, no están bien emocionalmente, están como en shock. Les cuesta creer lo que pasó y es complicado ver cómo sacan las cosas que con tanto esfuerzo compraron”, afirmó el hijo de la pareja.

La Cruz Roja llamó para saber si estaban bien, pero la familia tuvo que sacar todos los escombros por sí sola. Luego, la Municipalidad envió un camión para botar todo lo perdido. “El Comité de Emergencias también vino ayer, el IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social) también llegó, pero dijeron que no pueden hacer nada, sino hasta el lunes”, continuó Romero.

Una pareja de adultos mayores perdió sus enseres por la fuerza del agua en Cartago. Foto: (Foto: Keyna Calderón)

La pareja pasó la noche donde una hija y se quedará allí mientras se soluciona la situación. “Ellos no tienen otro lugar a dónde ir. Entonces, de alguna manera, debemos ver cómo arreglamos la casa. Ahora deben de empezar de cero, hay que comprar absolutamente todo”, dijo el hijo.

La iglesia de Guadalupe llegó a dejar alimentos; nadie más ha ayudado.

Bayron Romero Villalobos se quejó de que a sus padres, que pagan impuestos al día, los tengan abandonados con el problema de las inundaciones.

Parte de la casa afectada en Guadalupe de Cartago por la tormenta. Foto: (Foto: Keyna Calderón)

Ambos adultos tienen problemas de salud. Don Álvaro ha sufrido más de seis derrames e infartos y lo han operado a corazón abierto; está pensionado por invalidez. Doña Maricela es sobreviviente de cáncer y ella tampoco puede trabajar porque tiene otros problemas de salud.

Viviendas vecinas también sufrieron daños, pero no como los de esta familia.

Otro de los sitios afectados en Cartago fue el colegio San Luis Gonzaga, que sufrió afectación en sus tres edificios, por los que este domingo informaron de que las lecciones están suspendidas para este lunes.