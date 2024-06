Hombre azotado por aguacero frente a Basílica de los Ángeles: ‘Por dicha el paraguas resistió'

Marco Tulio Corrales, de 62 años, se aferró a su paraguas cuando quedó solo, en la explanada de la Basílica de los Ángeles, durante la tormenta que azotó Cartago la tarde del sábado.

“Fue tan repentino que no me dio tiempo de guarecerme, pero para la próxima mejor me refugio. Nunca he oído tanto ruido; generalmente abro el paraguas y ahí me guarezco, pero fue un aguacero tremendo, con mucho viento; eso fue lo peor, era un viento grande. Lo asombroso fue que el paraguas resistió”, relató Corrales, quien se moviliza en silla de ruedas.

La historia de Marco Corrales trascendió debido a un video que se viralizó en redes sociales, el cual fue tomado por personas que se encontraban resguardadas en el quiosco de la plazoleta.

La Nación habló con Corrales este domingo. Él se encontraba en el mismo sitio donde la tarde del sábado fue rescatado por dos feligreses que lo llevaron al interior del templo católico.

LEA MÁS: Estragos en Cartago por intenso aguacero con ráfagas de viento

Cada mañana a eso de las 10 a. m., don Marco acostumbra llegar al sitio. Tiene alrededor de cinco años de hacerlo. Aseguró que está muy agradecido con las personas que le ayudaron a ingresar a la Basílica.

“Se portó muy bien un muchacho de Guadalupe que llegó y me regaló una suéter y una camisa, me dieron cafecito y un tamal, se portaron de lo más bien conmigo. Unos muchachos me llevaron para allá”, dijo Corrales.

No sabe quién fue la persona que grabó el vídeo. “Mucha gente está brava porque están diciendo que me tomaron el vídeo y no me ayudaron”, comentó.

LEA MÁS: Video muestra momento en que se desprendió el techo del estadio de Cartago

Producto de las fuertes lluvias, cerca de 100 casas quedaron inundadas en Cartago. Además, el agua entró al hospital Max Peralta y se desprendió parte del techo del estadio Rafael “Fello” Meza.