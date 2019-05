“Si alivio esa presión en el mercado interno, el propio mercado interno tendrá el incentivo de ir a colocar ese dinero. Hoy, para los agentes que prestan plata es muy fácil que el gobierno sea el que absorba esa plata y no el sector más productivo. Yo le pongo la plata al gobierno y, diay, me da una tasa de interés interesante, alta y, entonces, no es mucho esfuerzo para generar dinero”, dice.