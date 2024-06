Canciller Arnoldo André cuestiona prohibiciones absolutas en materia ambiental

El canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, cuestionó la utilidad de implementar prohibiciones absolutas para la conservación del ambiente, como la decisión de Costa Rica de vetar la caza de especies silvestres, impuesta mediante la Ley de Conservación de Vida Silvestre.

“Las prohibiciones absolutas a veces llevan a extremos absolutos”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores durante una entrevista con La Nación, cuando se le consultó su criterio sobre el proyecto de ley del diputado de gobierno, Manuel Morales, para suprimir la explotación de gas y petróleo en Costa Rica.

A diferencia del legislador, el Poder Ejecutivo aboga por realizar estudios científicos para determinar el tamaño de las reservas de hidrocarburos. El presidente Rodrigo Chaves defiende que, a partir de estos datos, se genere una discusión nacional para definir si se impulsa la actividad o se descarta.

“Voy a poner un ejemplo: Costa Rica prohibió la cacería de todas las especies silvestres. Creo que es el único país del mundo donde está absolutamente prohibido cazar animales silvestres. Eso ha provocado una sobrepoblación, por ejemplo, de cocodrilos en los ríos, inmanejable a este punto”, expresó el jerarca, pese a la falta de estudios actualizados sobre cuántos de estos reptiles existen en el país.

André mencionó que, en naciones de Europa o América del Norte, se asignan a los cazadores cuotas específicas de machos y hembras de determinadas especies, que pueden ser cazadas en distintas temporadas del año con el fin de regular las poblaciones.

La Ley de Vida Silvestre permite la caza solamente bajo dos escenarios. El primero es con la necesidad de una medida de control cuando las poblaciones silvestres sobrepasen los límites en perjuicio de su propia especie, otras especies silvestres o la estabilidad del ecosistema que las soporta. Para ello, tendrán que realizarse estudios técnico-científicos que sustenten la medida.

El segundo caso es la caza de subsistencia, para consumo personal o familiar y no como objeto de comercio. Sin embargo, se excluyen las especies con poblaciones reducidas, amenazadas o en peligro de extinción; igualmente, se prohíbe realizar esta actividad en áreas silvestres protegidas.

Ministro niega que exista una contradicción

El canciller negó que exista una contradicción entre la postura histórica de Costa Rica para la conservación del ambiente y el interés de Chaves de realizar estudios sobre la posible extracción de hidrocarburos. Para dicho ejercicio, el gobierno solicitó ayuda a Noruega, país que posteriormente rechazó la petición.

“Por el momento, no es contradictorio, porque no hay ninguna afectación del ambiente”, aseveró el jefe de la diplomacia costarricense.

“A lo que usted ha llamado exploración y explotación de gas y petróleo, ahí no ha llegado la discusión nacional. Lo que el presidente ha planteado es una valoración de las reservas existentes de gas, para que una vez determinado, por medios no intrusivos, se pueda discutir a nivel nacional la conveniencia o no de decidir una eventual exploración y explotación”, argumentó el jerarca.

En Costa Rica, rige una moratoria a la prohibición de cualquier tipo de exploración de hidrocarburos que las distintas administraciones han implementado, vía decreto ejecutivo, desde el gobierno de Abel Pacheco (2002-2006) y que se mantiene vigente.

El ministro manifestó a este medio que Noruega declinó apoyar la exploración porque el país nórdico descontinuó, este año, un programa de desarrollo e investigación llamado Oil for Development Program (Programa Petróleo para el Desarrollo).

“Hasta ahí había llegado la discusión, hasta donde yo conozco, si bien yo no soy el ministro competente”, agregó.

André expresó que desde Cancillería, por lo menos, no se han hecho nuevos esfuerzos con otros países para avanzar en el tema.

Costa Rica tiene una voz importante en temas ambientales

El funcionario subrayó que el país mantiene una voz de autoridad en materia ambiental, gracias a su participación y presencia en entes internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus dependencias especializadas.

“Costa Rica mantiene una participación activa y una voz importante porque se involucra en los páneles, toma posición e impulsa acciones internacionales conjuntas”, mencionó.

Para André, un ejemplo de este liderazgo es la adopción, por parte de la ONU, de la resolución que reconoce el derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible.

De acuerdo con Cancillería, el país lideró junto con Eslovenia, Maldivas, Marruecos y Suiza el proceso de consultas intergubernamentales, que se inició en junio del 2022, con la presentación del proyecto de resolución ante el pleno de Naciones Unidas.

“Es un paso importante de la diplomacia costarricense, ejercido durante muchos años, el haber logrado esa iniciativa.

“Los costarricenses creemos que es obligación de todos contribuir a que el medio en el que el ser humano se desempeña sea sostenible en el sentido de que dure para varias generaciones y eso solo va a ser con base a un equilibrio y un cuido del legado de los recursos que quedan”, expresó.

Otro ejemplo del liderazgo, en criterio del canciller, es el evento “Inmersos en el Cambio”, que se realizará en suelo costarricense el 7 y 8 de junio, como parte del proceso preparatorio hacia la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC2025), de la cual Costa Rica y Francia serán los anfitriones.

André explicó que uno de los temas de importancia que se discutirán en la cita es la moratoria a la explotación minera del fondo del mar en áreas internacionales, hasta tanto no se tenga suficiente información científica sobre el posible impacto de esta actividad y, además, hasta que no sea adoptado un marco jurídico con las salvaguardas ambientales necesarias.

“Costa Rica está abogando por suspender todo permiso de minería en el suelo y subsuelo marino hasta que la ciencia no determine, primero, que es viable sin daño ambiental o dos, qué medidas de mitigación deberían tomar esas compañías mineras para no afectar de sobremanera el mar”, apuntó el jerarca.

El ministro señaló que ya se cuenta con el apoyo de más de 23 países en este tema, incluidos España, Francia, México y Canadá.

Asimismo, próximamente se estará seleccionando al nuevo director de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, cuya sede está en Jamaica. Para este proceso, Costa Rica está haciendo lobby a favor de la elección de Brasil.

