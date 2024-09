Canciller advierte de insuficiencia de recursos para el servicio diplomático en presupuesto 2025

Arnoldo André Tinoco, ministro de Relaciones Exteriores, afirmó que existe un faltante de ¢2.700 millones en el proyecto de presupuesto 2025 de la Cancillería. Advirtió de que de no contar con estos recursos, se verán afectados los servicios diplomáticos que brinda el país a los costarricenses que viven en el extranjero.

El jerarca dio la voz de alerta ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, que tiene a su cargo la revisión del Presupuesto Nacional 2025.

“Los gastos de oficina en el exterior no se podrán cubrir en su totalidad en el 2025, estaríamos obligados a presentar una modificación presupuestaria, en caso de que tengamos algún remanente y un presupuesto extraordinario eventual, durante el primer trimestre del 2025″, explicó André, el pasado 11 de setiembre.

Relaciones Exteriores es el segundo ministerio en externar a los legisladores que los recursos asignados para el 2025 son insuficientes para cubrir sus gastos ordinarios. Tan solo unos minutos antes, el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, manifestó al foro que iniciarán el año con un déficit de ¢10.000 millones en el presupuesto para cubrir la operación de las cárceles.

Campos alegó que existe un compromiso con el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, para inyectar los recursos restantes por medio de presupuestos extraordinarios.

Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios, expresó preocupación de que al inicio del análisis del presupuesto, dos ministerios ya hayan manifestado que tienen un faltante de recursos. Este sentimiento fue compartido por los diputados Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP) y Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA).

“Es realmente preocupante que en estos presupuestos que han presentado, ni siquiera se asegure la operatividad y funcionamiento de los ministerios”, declaró la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN).

Ramírez cuestionó que se presupuestara una reducción del 64% en los gastos de representación de los diplomáticos y su efecto en la prestación de los servicios.

“¿Cómo pueden trabajar y vivir afuera del país si les hacen falta tantos recursos para el próximo año? Prácticamente vamos a tener empleados, sin poder dar el servicio, sin la operatividad de cada una de las embajadas y también del Ministerio”, agregó.

Por su parte, Feinzaig le indicó al Canciller que el presupuesto de su cartera no era el primero en llegar a la Comisión de Hacendarios, en alusión al plan de gastos de Justicia, “con una crisis planificada”.

“Es decir, con un presupuesto insuficiente y la advertencia de que van a necesitar un presupuesto extraordinario. Un presupuesto extraordinario no es para situaciones que eran previsibles a la hora de hacer el presupuesto, no podemos seguir en este rol de crisis planificada, presupuestos a sabiendas de que vienen incompletos”, añadió.

Para Jonathan Acuña, la situación presentada con los recursos de la Cancillería y de Justicia “revela una muy mala planificación en la manera de formular el presupuesto”.

Un total de 70.759 costarricenses están empadronados para votar desde el extranjero, pero el Canciller estimó que la diáspora puede llegar hasta las 250.000 personas.

El servicio exterior está compuesto por 60 representaciones diplomáticas, cinco de ellas corresponden a embajadas virtuales que operan desde la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicada en San José.

Costa Rica también cuenta con 95 oficinas consulares, 40 adscritas a embajadas, nueve consulados descentralizados y 46 consulados honorarios.

Embajadas tienen un costo de operación de hasta $400.000

André reconoció que el no contar con los recursos faltantes “implicará la afectación en los servicios que se ofrecen a más de 70.000 costarricenses empadronados que viven en el exterior”, y los que no están registrados.

Según estimaciones del jerarca, el costo de apertura y operación anual de una embajada de Costa Rica en el exterior oscila entre $356.000 y $400.000 anuales.

Debido a la falta de recursos, el Ministerio ha puesto en marcha un proyecto para implementar las embajadas virtuales y aumentar las embajadas concurrentes (un representante está acreditado en más de un país).

Este modelo, de acuerdo con André, ha generado ahorros por $7,4 millones, gracias al trabajo que realizan las cinco embajadas virtuales y las 14 concurrencias desde el exterior. “Un embajador concurrente puede realizar dos visitas anuales al país donde ha sido acreditado para establecer una agenda de trabajo, tendría un costo aproximado de $6.500 a $7.000 anuales”, agregó.

El ministro también mencionó que “no fue posible asignar presupuesto suficiente para el fortalecimiento en infraestructura, equipo y mobilario. Además, se cuenta con recursos muy limitados para una óptima atención de reuniones de alto nivel, en las que nuestro país puede ser sede”.

Crecimiento en remuneraciones

André explicó a los diputados que si bien los ¢30.360 millones destinados a Cancillería en el presupuesto 2025, es el 5,4% más que lo asignado el año previo, el incremento es insuficiente porque responde a la implementación de la Ley Marco de Empleo Público.

“Nuestros funcionarios del exterior tienen salario único y la ley prevé que el salario global nuevo, se le aplique a todos aquellos funcionarios que tenían salario único, o sea, sin los pluses. La ley de empleo público no diferenció para los servidores en el extranjero nuestro, a pesar de que Cancillería en aquel momento les hizo ver la observación”, argumentó.

La Cancillería cuenta con una planilla de 392 funcionarios, de los cuales, 214 se trasladaron al salario global. De acuerdo con el jerarca, este cambio provocó un aumento significativo de ¢5.000 millones en el pago de los salarios.

El diputado Feinzaig preguntó al Ministro a qué se debía el crecimiento, si “el salario único es lo mismo que salario global”, a lo que André respondió que ahore se le aplican a estos funcionarios “las nuevas categorías de Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), los nuevos salarios”.

André señaló que el 77% de los recursos presupuestarios se destinan al pago de remuneraciones y cargas sociales, y solo el 12% se usa para cubrir la operativa de todo el ministerio.

La diputada Ramírez resaltó la incoherencia de que la Cancillería tenga funcionarios, pero no los instrumentos con qué trabajar para poder gestionar las necesidades. “A mí me parece que estamos ante una situación que los pone a ustedes en aprietos, sobre todo cuando tienen gente en el exterior y no pueden atender sus necesidades, ni la de las de los 70.000 costarricenses que están fuera del país”, señaló.

El Canciller también indicó que la cartera de Relaciones Exteriores debe dedicar el 11% del total de sus recursos al pago de membresías a organismos internacionales, pese a que estas cuotas responden a compromisos adquiridos por el país.

Para el 2025 se prevén transferencias a 37 organismos internacionales, aunque el país está suscrito a 45. André dijo que por efecto del tipo de cambio “que fue favorable”, no se va a pagar o ya se tienen los adelantos hechos para los restantes ocho.