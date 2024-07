Ariel Robles pedirá a Comisión de Gasto Público investigar vínculos de Presidencia con Allan Pacheco Dent

El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, presentará una moción para que la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público, de la Asamblea Legislativa, investigue los vínculos de la Casa Presidencial con Allan Pacheco Dent, luego de trascender que una finca propiedad de la familia del empresario se utilizó para albergar festejos de funcionarios del gobierno y entrenamientos de la Unidad Especial de Intervención (UEI).

Así lo dio a conocer Robles, este viernes, durante una entrevista en el programa radiofónico Malas Compañías. El legislador frenteamplista no descartó una eventual convocatoria al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, para que rinda explicaciones sobre el tema.

El empresario fue detenido temporalmente, el 16 de julio, como sospechoso de obtener permisos ilegales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para talar bosque en el refugio Gandoca-Manzanillo. Según la Fiscalía, la intención era desarrollar un proyecto urbanístico.

En otra propiedad de la familia de Pacheco Dent, en Barva de Heredia, se ubica el centro de eventos V Entertainment. Este es el lugar donde la alta jerarquía del gobierno celebró una “fiesta bailable” el 15 de octubre del 2022. Al festejo asistieron unas 80 personas, entre ministros, viceministros, presidentes ejecutivos, diputados oficialistas y asesores del presidente Rodrigo Chaves.

En la finca, la cual cuenta con un polígono de tiro, también entrenó la UEI, órgano policial adscrito a Casa Presidencial.

Rodrigo Chaves reconoció públicamente que Pacheco Dent vivía junto a su casa en el condominio Monterán, ubicado en Curridabat, al este de San José, y que de ahí vino su relación. El empresario registra al menos siete visitas a la Casa Presidencial y fue nombrado por el mandatario en un cargo en el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).

Ariel Robles dijo que “ojalá él (Rodrigo Chaves) se ponga a disposición de la Asamblea Legislativa para hablar de este tema, para hablar de qué fue lo que pasó y que se aclaren los nublados del día, sobre su papel dentro todo este proceso y cómo existe, o no, una relación directa con un amigo de él, digamos, empresario millonario que ha recibido de manera irregular permisos”, indicó el legislador.

El frenteamplista indicó a La Nación que el próximo lunes recogerá las firmas de diputados de diferentes fracciones, con quienes ya ha conversado del tema, para presentar la moción ante el foro legislativo.

Chaves: ‘Solicitud de convenio y facturas es una estupidez’

Durante un acto público en Nicoya, Guanacaste, el pasado miércoles, Chaves aseguró estar comprometido con esclarecer los hechos acontecidos en Gandoca-Manzanillo, pero rechazó una petición directa que le hizo Ariel Robles, para que suministre una copia del convenio entre la Presidencia de la República y la empresa V Entertainment para el uso de la finca de Pacheco Dent.

“Que a mí me venga un diputado y me diga ‘me tiene que traer los recibos del supermercado, para ver si compré arroz y frijoles, leche, aceite y el dueño del supermercado utilizó eso para manipularlo a usted’, eso es una estupidez y de la misma manera no le voy a dar los recibos; primero porque yo no los gasté, de la comida que gastamos y que compramos funcionarios públicos en un evento privado. Yo no tengo tiempo para atender estupideces”, aseguró Chaves.

En una carta remitida al mandatario, el legislador pidió los datos y documentos relativos al uso del polígono de tiro ubicado en la finca del empresario y sobre el cual no constan permisos en la Dirección de Armas y Explosivos.

También, Robles solicitó copia de las facturas digitales de los servicios pagados para tal convenio, o bien, se le indique si existe otra figura jurídica empleada para utilizar dichas instalaciones en favor de los cuerpos policiales de la Presidencia. De igual manera, consultó si el lugar fue facilitado en calidad de préstamo por Pacheco Dent a la Casa Presidencial.

Indagatoria incluirá inacción del Inder

Además de revisar los vínculos entre Zapote y el empresario, el foro legislativo indagaría sobre la inacción del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) para recuperar al menos 64 hectáreas de zonas protegidas inalienables del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, las cuales entregó a manos privadas mediante una ley inconstitucional promulgada en el 2014.

La Procuraduría General de la República (PGR) remitió a la Presidencia Ejecutiva del Inder, desde el 7 de marzo del 2022, una lista de 137 fincas colmadas de árboles con la instrucción de entablar los respectivos procesos de lesividad de los actos administrativos ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Empero, 27 meses después, el Instituto no ha emprendido ninguna acción legal para recuperarlos.

Las pesquisas se harán de forma paralela a las gestiones que ya están en marcha en la Comisión de Ambiente del Congreso, en la cual se acordó llamar al ministro de Ambiente y Energía (Minae), Franz Tattenbach, para que rinda cuentas por las aparentes irregularidades en el manejo de las tierras en Gandoca-Manzanillo.

“Hay competencias dentro de la Comisión de Ingreso y Gasto que podrían llevar a mayor profundidad sobre lo que aquí está pasando. En la Comisión de Ambiente vamos a seguir con el tema de los permisos irregulares y el tema ambiental, pero sí consideramos que hay que tener mayor profundidad sobre cuál fue la participación real de Zapote en esto”, declaró Robles.

