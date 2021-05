Nosotros hemos optado por arreglar los fundamentales del problema y no hemos renunciado ni a la construcción de la infraestructura ni a la construcción de la parte de escuelas, que se pueden ver, ni a la reducción de becas que se sigue manteniendo, pero sí creo que, en el pasado, vivimos de una gran dosis de irresponsabilidad en esta materia, porque no era tan apremiante, porque podíamos heredar el problema sin que estallara pero ya nosotros no tuvimos el margen para eso; ni el margen y el deseo, nosotros vinimos aquí al resolver.