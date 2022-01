6 candidatos responden cuestionamientos en su contra en debate de Columbia

Debate Columbia Debate de Noticias Columbia.

Los seis candidatos que participaron en el debate de Noticias Columbia y la Universidad Hispanoamericana, este miércoles, respondieron cuestionamientos de los organizadores sobre su pasado o sus posturas políticas en el segmento “hoja de vida”.

Así contestaron en el orden en que se les dio la palabra:

Rodrigo Cháves: ‘Me he vuelto mucho más distante’

Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) fue cuestionado por el hecho de que el Tribunal Administrativo del Banco Mundial (BM) dio por comprobado que él incurrió en acoso sexual cuando trabajaba para el organismo internacional, entre el 2008 y el 2013, en contra de dos subalternas.

En el segmento, Chaves alegó: “A cualquiera lo pueden acusar; a mí me acusaron de acoso sexual, no hubo un caso suficiente para que se me condenara por eso. Hubo un tribunal internacional de siete jueces que dijo que no era acoso sexual y que el Banco Mundial debió haber podido valorar los elementos subjetivos que estas dos colegas que yo aprecié muchísimo, porque fuimos amigos muchísimos años después de haber dejado de trabajar juntos, que le molestaron a ellas y que debieron podido haber medido esos elementos subjetivos.

“Fue una experiencia muy dolorosa, me imagino para las dos colegas involucradas, y para mí, ciertamente para mí.

“Aprendí muchísimo. Yo, por ejemplo, me he vuelto mucho más distante y seguiré así con profesionales y colegas jóvenes hombres y mujeres, uno no va a ser amigo”.

Eliécer Feinzaig: ‘Fue presión política’

Eliécer Feinzaig, candidato del Partido Liberal Progresista (PLN), fue viceministro de Transportes en la administración de Miguel Ángel Rodríguez. En el 2001, la administración tuvo que definir las tarifas de administración del aeropuerto Juan Santamaría, a cargo de la empresa Alterra Partners. Según la Contraloría General de la República (CGR), la fijación estuvo mal hecha, por lo que inhabilitó a Feinzaig por cuatro años para ejercer cargos públicos.

Así defendió el político aquella decisión:

“Yo fui miembro de una Junta Directiva (del Consejo Técnico de Aviación Civil) que tomó una decisión técnica amparada en el ente técnico para emitir, esa recomendación. La Contraloría, en el 2001, avaló esa decisión y, curiosamente, bajo mucha presión política, dos años después, se arrepiente la CGR y decide abrir una investigación, se toma siete años y al final dice ‘cometieron un error administrativo porque utilizaron un índice de precios y la Contraloría consideró que debimos haber utilizado otro índice de precios para fijar esas tarifas’”.

Lineth Saborío: ‘Algunas consultas se encuentran en revisión’

La candidata del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Lineth Saborío, respondió cuestionamientos sobre falta de claridad para referirse a diversos temas nacionales. Según dijo, no es falta de claridad, sino de definición, al ser temas que están en consulta con algunos sectores.

“En realidad he sido una persona que toda mi vida he tomado decisiones, he sido una persona a la que le ha correspondido siempre estar al frente de muchas decisiones que implican desde la seguridad de otras personas o la mía, hasta también decisiones en el campo administrativo.

“Cada uno tiene una forma de expresarse y tiene, además, una forma de actuar de conformidad con los tiempos; algunas de las consultas que en algún momento han realizado se encuentran en revisión con algunos sectores; yo he planteado desde la precampaña que quiero gobernar de la mano de muchos sectores de este país con mucha transparencia y es, en alguno de esos temas, lo que hemos estado haciendo.

“Lastimosamente, algunas posiciones como esta se han tratado de catapultar, de potenciar porque me parece es la respuesta que lastimosamente se tiene en muchas ocasiones a una forma de hacer política que no contribuye realmente con la democracia”.

José María Villalta: ‘Por supuesto que uno puede variar posturas’

José María Villalta, del Frente Amplio, fue cuestionado por haber cambiado posturas ideológicas históricas del Frente Amplio en el contexto de la campaña electoral y presentarse a sí mismo como un balance entre esas ideas. Cambió, por ejemplo, su discurso sobre la represión en Cuba.

“Quiero reiterar que siempre sido he sido un demócrata. Siempre he creído que las luchas por la justicia social se deben realizar en el marco de la democracia... y eso me aleja y me distancia de cualquier gobierno, de cualquier partido, de cualquier poder político que escoja vías autoritarias, vías de violencia o que busque romper con la democracia para perpetuarse en el poder.

“Por supuesto que a lo largo los años uno puede variar posturas cuando analiza nuevas situaciones que ocurren, cuando pondera una situación, pero mi compromiso democrático siempre ha estado ahí”.

José María Figueres: ‘Todos mis actos fueron correctos’

El aspirante de Liberación Nacional (PLN) y expresidente de la República (1994-1998), José María Figueres, fue investigado en el 2004 por presuntamente haber recibido $906.000 por una consultoría que le encargó la firma HF Desarrollos Interdisciplinarios S. A. (HF DISA) para la empresa francesa Alcatel.

HF DISA era presidida por Roberto Hidalgo, un asesor del gobierno de Figueres en el periodo 1994-1998. Esa sociedad se vio envuelta en un escándalo por el pago de dádivas para obtener un contrato para la venta de 400.000 líneas celulares al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). La firma tuvo que indemnizar al Estado con $10 millones.

El candidato respondió: “Di una consultoría a una empresa que había sido contratada por Alcatel. Como no hice nada incorrecto, le ofrecí a las autoridades judiciales regresar al país si me querían cuestionar; abrí mis cuentas corrientes y todo tipo de cooperación. Jamás fiscal alguno me llamó, mucho menos tuve que ir a un juzgado a defender mi honorabilidad, como no lo he tenido que hacer a lo largo de toda mi vida en ningún caso.

“Cuando la Asamblea Legislativa me llamó, le di fechas, le ofrecí conferencias virtuales y nunca las aceptaron... todos mis actos fueron correctos y dentro del marco de la ley”.

Fabricio Alvarado: ‘Lo que sucedió tiene que quedar en el pasado’

La idea de “separar” al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el aval al matrimonio igualitario dividió la campaña electoral del 2018, protagonizada en segunda ronda por Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado,

Cuatro años después de aquella discusión, el candidato de Nueva República insiste en que hay que pasar la página:

“Lo que sucedió hace cuatro años tiene que quedar en el pasado. Hemos demostrado ser defensores de todas las poblaciones, hemos demostrado caminar al lado de todas las poblaciones y no solo al lado de alguna de ellas.

“Yo tengo claridad que, en aquel momento, el reclamo que nosotros hacíamos era válido en el sentido de que nos preocupaba la soberanía del país y de decisiones que se tomaron en aquel momento desde la Corte Interamericana se debieron haber tomado en la Asamblea Legislativa”.