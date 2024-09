18 diputados se salen del plenario durante juramentación de magistrado Luis Porfirio Sánchez

Un grupo de 18 diputados de cuatro partidos políticos se salió del plenario legislativo durante la juramentación del magistrado de la Sala II, Luis Porfirio Sánchez, este lunes, como una forma de protesta contra su reelección por un nuevo periodo de ocho años.

Se trata de los legisladores Antonio Ortega, Sofía Guillén, Jonathan Acuña, Priscilla Vindas, Ariel Robles y Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA); Rosaura Méndez, Monserrat Ruiz, Kattia Rivera y Francisco Nicolás, de Liberación Nacional (PLN); Pilar Cisneros, Paola Nájera, Ada Acuña, Manuel Morales, Jorge Rojas y Alexander Barrantes, del gobernante Progreso Social Democrático (PPSD), y Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP).

La reelección de Sánchez estuvo bajo el ojo público por la afirmación de la jueza de Trabajo, Silvia Elena Arce Meneses, quien dijo haber sufrido un acto obsceno no consentido de parte del magistrado, en el año 2000. El magistrado la demandó por difamación, mientras que ella le pidió renunciar a la inmunidad para poder demandarlo.

Un grupo de 17 diputados se salieron del plenario durante la juramentación del magistrado Luis Porfirio Sánchez. Foto: Aarón Sequeira

Este lunes, antes de que la presidenta legislativa a. í., Rosalía Brown, diera la orden de ingreso a Sánchez para la juramentación, las diputadas Kattia Cambronero y Pilar Cisneros exigieron conocer si Sánchez entregó la nota en que se compromete a renunciar a la inmunidad para afrontar la demanda de la jueza por el presunto un acto obsceno.

“La semana pasada, cuando por desgracia para este país se dio su reelección, se solicitó a la presidencia del Congreso que se adjuntara la carta del magistrado Sánchez de que renunciaba a su inmunidad, que esté en actas de este plenario”, dijo Cambronero.

Luis Porfirio Sánchez resultó reelecto con 25 votos a favor y 25 en contra. Los magistrados se reeligen automáticamente a menos de que 38 diputados se pronuncien en contra.

Diputados saliendo del plenario. En primer plano, detrás del camarógrafo, Waldo Agüero, Ada Acuña y Daniel Vargas. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

Luis Porfirio Sánchez: ‘El proceso penal tiene fases’

Al consultársele si hará efectiva su renuncia a la inmunidad y la prescripción, el magistrado contestó que lo hará cuando sea citado. “En el momento en el que me denuncie penalmente, yo renuncio”, dijo primero.

La jueza Silvia Elena Arce exigió al magistrado dimitir al fuero aun en el eventual caso de que la Fiscalía General no lo acuse, para que ella pueda continuar con el proceso.

El magistrado dijo: “El proceso penal tiene fases y, en esa fase, yo voy a hacer eco de lo que firmé y voy a cumplir con la palabra”.

“Esto es un juego político y yo no me voy a ir en un juego político. El proceso penal tiene fases. Una vez que el proceso esté presentado formalmente, yo voy a mandarle al señor fiscal general (Carlo Díaz) la nota, pero yo no voy a algo que todavía no ha sido interpuesto”.

El magistrado Luis Porfirio Sánchez contestó preguntas de la prensa después de la juramentación. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

Sánchez insistió en que él se sometió a un proceso de reelección en el que no surgió ninguna denuncia en su contra, sino a pocas horas de que se sometiera el asunto a votación. Reiteró que la denuncia de la jueza es “absolutamente falsa”.

En cuanto a las críticas por la acumulación de expedientes judiciales, el magistrado argumentó que se comprometió a sacar un grupo de casos que no están solo a su cargo, sino de toda la Sala II: “Deben salir tal y como se debe en atención al principio constitucional y justicia cumplida”.

El jueza Luis Porfirio Sánchez caminando frente a las curules. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

‘He asumido un rediseño en la Sala’

Sánchez también dijo que, como presidente de la Sala II, propició un rediseño del flujo de trabajo de la Sala II, con tecnología e inteligencia artificial, para afrontar el efecto de dos reformas que propiciaron una gran cantidad de expedientes: la reforma procesal laboral y la reforma procesal civil.

“De acuerdo a los indicadores nosotros hemos elevado la cantidad de asuntos. Claro, ahora están entrando también muchos expedientes y todos los magistrados tenemos una cantidad de expedientes, esto no es nuevo para la Corte Suprema”, continuó.

La diputada liberacionista Dinorah Barquero salió en defensa de Sánchez. “Si no hay denuncia, no hay nada a qué renunciar. Creo que no podemos seguir invirtiendo nuestro Estado de derecho”, dijo.

El jefe de Nueva República (PNR), José Pablo Sibaja, apuntó que el magistrado fue reelecto democráticamente por el plenario. “Unos estarán de acuerdo, otros no. Hemos elegido personas con las que, por lo menos este servidor y mi fracción, no hemos estado de acuerdo, y hemos mantenido la cordura y el respeto”, comentó.