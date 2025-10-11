El País

Pilar Cisneros ‘desafía’ al TSE al anunciar retorno de conferencias de prensa de Rodrigo Chaves

Diputada dice que rueda de prensa se transmitirá en sus redes sociales

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Pilar Cisneros anuncia el regreso de las conferencias del presidente el miércoles 15 de octubre







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pilar CisnerosConferencia de prensaRodrigo Chaves
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.