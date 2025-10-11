Pilar Cisneros ‘desafía’ al TSE al anunciar retorno de conferencias de prensa de Rodrigo Chaves

Pilar Cisneros anuncia el regreso de las conferencias del presidente el miércoles 15 de octubre

La diputada oficialista Pilar Cisneros, anunció el regreso de las conferencias de prensa semanales de Presidencia, a pesar de la veda electoral que rige desde el pasado 2 de octubre.

En un video divulgado en sus redes sociales, la legisladora aseguró que el próximo miércoles 15 de octubre, a las 12:30 p. m. se retomará la rueda de prensa semanal, la cual se transmitirá en sus redes y “por muchos otros canales”.

LEA MÁS: TSE recuerda al gobierno prohibición de difundir conferencias durante la campaña y advierte al ministro de Comunicación sobre consecuencias

El Gobierno suspendió la emisión de las conferencias de los miércoles el pasado 1.° de miércoles, debido a que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), les recordó la prohibición de difundir o transmitir, a través de las plataformas digitales, inicio, avance o inauguración de obras públicas durante los cuatro meses previos a las elecciones nacionales.

Rodrigo Chaves, presidente de la República, con la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, durante un acto oficial del gobierno en Acosta. (Casa Presidencial/Casa Presidencial)

En una resolución dada a conocer el pasado 22 de setiembre, el TSE respondió al ministro de Comunicación y Enlace, Arnold Zamora, cuáles son las actividades que el Poder Ejecutivo puede realizar durante la campaña y cuáles no, así como cuáles puede difundir a través de sus redes sociales, y cuáles no.

Violar esas esas prohibiciones, no solo les significaría a los funcionarios de Gobierno incurrir en el delito de beligerancia política, sino también el delito de desobediencia.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves cruzó los límites permitidos en beligerancia política, dice Luis Antonio Sobrado, expresidente TSE

Con base en el artículo 142 del Código Electoral, el TSE enfatizó que las prohibiciones rigen a partir del 2 de octubre y hasta el propio día de los comicios, incluyendo la fecha de la segunda ronda, en caso de que sea necesaria.

En esa resolución se aclaró además que, la misma prohibición rige para la difusión, retransmisión, reseña o publicación de fragmentos o imágenes de las conferencias de prensa que realice cualquier institución pública. También están prohibidas las cadenas de radio y televisión.