Peatones en Hatillo 6 toparán con cambios esta semana por obras para quitar semáforos

La demolición del puente peatonal en Hatillo 6 (estructura azul al fondo) permitirá avanzar en la construcción del túnel que conectará comunidades de Hatillos y eliminará uno de los últimos cruces semaforizados de Circunvalación. Fotografía:

Este martes 13 se iniciará la demolición del puente peatonal en Hatillo 6, sobre ruta de Circunvalación, como parte de los trabajos del túnel que conectará los sectores de Hatillos 2 y 3 con los Hatillos 5 y 6.

Los peatones que suelen utilizar el paso por derribar tendrán que caminar un poco más ya que se abrirá un paso peatonal temporal, debidamente señalizado, localizado a unos 15 metros del puente que será demolido; informó el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

La entidad no indicó cuánto se extendería el uso del paso temporal.

El cruce provisional permitirá a las personas atravesar la ruta 39 por debajo de la vía, utilizando el túnel que se encuentra en construcción, lo que, según las autoridades, ofrecerá mayores condiciones de seguridad.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) hizo un llamado a peatones y vecinos de la zona para que utilicen exclusivamente ese paso temporal.

Entre las labores que se ejecutan destacan la construcción de paneles de muros y muros de tierra armada, así como la colocación de vigas de nivelación en las fundaciones. Además, ya concluyó la colada de la segunda sección del muro frontal de los bastiones 1 y 2.

En paralelo, se trabaja en la instalación de tubería pluvial de más de dos metros de diámetro, junto con pozos pluviales y los respectivos rellenos.

El proyecto, que representa una inversión de ¢4.270 millones, se supone que quedará funcional durante el segundo trimestre del 2026.

El nuevo paso deprimido se extenderá unos 180 metros lineales y permitirá el tránsito en ambos sentidos entre Hatillos, mientras la ruta de Circunvalación mantendrá un flujo continuo, sin altos ni semáforos.

La obra beneficiará a cerca de 65.000 conductores que a diario utilizan esta vía periférica y que actualmente enfrentan esperas de entre cinco y diez minutos en el cruce semaforizado.

Este intercambio constituye el último de los proyectos contemplados en Circunvalación, tras los pasos ya construidos en Hatillos 3 y 4, así como entre Hatillos 7 y 8.

Debido al relieve del terreno y a la existencia de redes sanitarias, las autoridades optaron por un túnel, que además incluirá mejoras integrales en aceras, pasos peatonales, drenaje pluvial e iluminación.

Como antecedente, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que los dos pasos a desnivel que se construyen en las intersecciones de Hatillos 5 y 6 y entre Hatillos 7 y 8 se encuentran en sus fases finales.

La expectativa del MOPT es habilitar durante enero el tronco principal de ambas obras, con lo que se completará el plan para eliminar por completo los semáforos en la ruta de Circunvalación.