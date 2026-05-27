El País

Paso elevado en uno de los cruces de Hatillo quedaría habilitado esta semana

Obras en sector sur de la Circunvalación permitirán finalmente librar de semáforos esa ruta

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Por Patricia Recio
Obras en Circunvalación aplicarán cierres parciales nocturnos entre Hatillos 7 y 8 por colocación de nueva carpeta asfáltica.
El paso elevado a dos carriles permitirá el intercambio entre ambos sectores sin la necesidad de semáforos. (MOPT/Cortesía)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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