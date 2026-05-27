Paso elevado en uno de los cruces de Hatillo quedaría habilitado esta semana

El paso elevado a dos carriles permitirá el intercambio entre ambos sectores sin la necesidad de semáforos.

El paso superior que se construye en la intersección entre los Hatillos 7 y 8 y el nuevo túnel que permite el intercambio vehicular entre los Hatillos 5-6 y 1-2, ya tienen fecha de apertura.

La primera de estas obras en habilitarse será el paso superior entre Hatillos 7 y 8, el cual según las estimaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) quedaría listo a finales de esta semana. En el caso de la obra en Hatillos 5 y 6, los trabajos finalizarían el próximo mes.

De acuerdo con el jerarca del MOPT, Efraím Zeledón, en ambos casos una vez que se habiliten los pasos, se eliminarían los semáforos de las intersecciones, además adelantó que también quedarían en servicio los pasos peatonales que forman parte de estos proyectos y demás obras complementarias.

Zeledón sostuvo que la época seca que se ha extendido más de lo usual, permitió avanzar en ambos proyectos a mejor ritmo e incluso en horarios nocturnos.

En el proyecto de Hatillos 5 y 6 las obras pednientes incluyen el túnel y marginales. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El paso superior que se habilitaría esta semana, permitirá los entrecruzamientos entre los Hatillos 7 y 8. La obra contempla un paso elevado de 385 metros de longitud, con dos carriles, aceras y además incluía la construcción de un nuevo puente peatonal frente a la plaza de deportes de Hatillo 8.

El proyecto contempla además la construcción de aproximaciones, aceras, traslado de servicio públicos, drenajes, carriles de aceleración y desaceleración. Los trabajos están a cargo de MECO y tienen un costo de ¢5.189 millones.

En tanto, en el cruce frente a los Hatillos 5 y 6 donde se construye el túnel, ya se había puesto en servicio el paso superior que, en ese caso, corresponde al tránsito de Circunvalación a dos carriles por sentido; mientras que el paso deprimido será el que permita la comunicación entre esas comunidades con los Hatillos 1 y 2.

Las obras pendientes incluyen además calles marginales que facilitan el tránsito tanto en las vías aledañas, como el acceso desde esa localidades hacia la ruta 39, así como instalación de tuberías y otras mejoras pluviales.

Ese paso deprimido se extiende unos 90 metros a cada extremo del cruce, para un total de 180 metros lineales de obra.

El plan en ese sector incluye mejoras en aceras y obras de manejo de aguas, así como un paso peatonal contemplado en el mismo diseño del túnel. Esas obras también fueron encargadas a MECO y tienen un costo de ¢4.270 millones

Las intersecciones de ambos cruces, eran las últimas de todo el anillo de circunvalación que aún funcionaban con semáforos, lo que impedía el flujo continuo en toda esa ruta que rodea la capital.

A estas estructuras se suma el viaducto inaugurado a inicios del año pasado en la intersección entre los Hatillos 3 y 4. Esa obra incluyó un paso elevado para dar continuidad a la Circunvalación y una rotonda en la parte inferior para facilitar la interconexión entre las comunidades y posibles retornos.