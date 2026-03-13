Paso elevado y túnel en dos cruces de los Hatillos entran en recta final, así avanzan las obras

El mes pasado se completó el paso en la parte superior del intercambio frente a los Hatillos 5 y 6, que es el que permite el tránsito fluido sobre la Circunvalación.

Los trabajos para completar un paso elevado y un túnel en la intersección entre los Hatillos 7 y 8 y el cruce entre los Hatillos 5-6 y 1-2, se encuentran actualmente en las fases finales y la Circunvalación está cada vez más cerca de cumplir el hito de ser una ruta sin semáforos.

La primera de estas obras en completarse, comprende el puente vehicular que permitirá la conexión entre los Hatillos 7 y 8, dejando el paso libre sobre la Circunvalación en la parte inferior a dos carriles por sentido y los respectivos accesos.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, explicó que en esa obra ya se coló la losa completa y se trabaja actualmente en las barreras tipo New Jersey del puente. La estimación es que la estructura esté finalizada en un mes.

El paso deprimido frente a Hatillo 6 es la obra más compleja y que registra hasta ahora mayor atraso. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En el cruce frente a los Hatillos 5 y 6, ya se habilitó el paso superior que, en ese caso, corresponde al tránsito de Circunvalación a dos carriles por sentido y se trabaja actualmente en la conformación del paso deprimido que será el que permita la comunicación entre esas comunidades con los Hatillos 1 y 2.

Además, se trabaja en las calles marginales que facilitan el tránsito tanto en las vías aledañas, como el acceso desde esa localidades hacia la ruta 39, así como instalación de tuberías y otras mejoras pluviales. Esas obras estarían finalizadas en el segundo trimestre de este año, según las estimaciones del MOPT.

El MOPT ya finalizó el colado de la losa superior en el puente que permite la conexión en los Hatillos 7 y 8. (Alonso Tenorio/Atenorio)

De acuerdo con el detalle de esa entidad, en el caso de los Hatillos 5 y 6 se optó por la construcción de un paso inferior, debido al relieve del lugar y la existencia de una red sanitaria. Ese paso deprimido se extiende unos 90 metros a cada extremo del cruce, para un total de 180 metros lineales de obra.

El proyecto incluye mejoras en aceras y obras de manejo de aguas, así como un paso peatonal contemplado en el mismo diseño del túnel. Las obras fueron encargadas a MECO y tienen un costo de ¢4.270 millones

En el caso del paso superior que se ejecuta entre los Hatillos 7 y 8, la obra consiste en un paso elevado de 385 metros de longitud, y tendrá dos carriles con aceras, además incluye la demolición del actual puente peatonal que se ubica en el sitio y la construcción de uno nuevo, frente a la plaza de deportes de Hatillo 8.

El proyecto contempla la construcción de aproximaciones, aceras, traslado de servicio públicos, drenajes, carriles de aceleración y desaceleración. Esta obra también fue encargada a MECO y tiene un costo de ¢5.189 millones.