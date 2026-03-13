El País

Paso elevado y túnel en dos cruces de los Hatillos entran en recta final, así avanzan las obras

Obras permitirán recorrer por completo la Circunvalación sin semáforos

Por Patricia Recio
Hatillo 6 Circuvalación ruta 39
El mes pasado se completó el paso en la parte superior del intercambio frente a los Hatillos 5 y 6, que es el que permite el tránsito fluido sobre la Circunvalación. (Alonso Tenorio/Atenorio)







