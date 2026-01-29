Parque Nacional Volcán Poás reabre tras habilitación del puente sobre la quebrada Tigre

La laguna en el cráter del volcán Poás se observó despejada este jueves 29 de enero, día en que se habilitó el paso por el puente sobre la quebrada Tigre y el parque retomó su operación regular. (Sinac/Cortesía)

El tránsito vehicular sobre el puente de la quebrada Tigre quedó habilitado este jueves 29 de enero, con lo cual ese mismo día reabrió el Parque Nacional Volcán Poás, que permanecía sin recibir visitantes desde la semana pasada.

La apertura se da tras la comunicación oficial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y permitirá que el Parque Nacional retome la atención al público bajo su operación regular por la vía en Poasito de Poás, que estaba en riesgo de colapso.

Concluidas las reparaciones paliativas, iniciadas el 21 de enero, quedó habilitado el tránsito.

No obstante, las autoridades advirtieron que el paso de vehículos se permitirá con una restricción de peso máximo de nueve toneladas, la cual deberá respetarse estrictamente, debido a que el incumplimiento podría ocasionar un mayor deterioro de la estructura e incluso un cierre total del paso.

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) también alertó que en los próximos días podrían presentarse cierres parciales y temporales, debido al movimiento de maquinaria y equipo pesado, ya que las obras en la estructura aún continúan.

Por ello, se solicitó a los conductores transitar con precaución, respetar la señalización vial y acatar las indicaciones del personal autorizado.

A las personas que adquirieron entradas al parque y se vieron afectadas por el cierre anterior, se les recordó que pueden realizar consultas o solicitar reprogramaciones mediante el correo poas.info@sinac.go.cr.

Las autoridades destacaron que la llegada de turismo al área de influencia del Parque Nacional Volcán Poás dinamiza la economía local y fortalece a pequeños y medianos emprendimientos que dependen de esta actividad.