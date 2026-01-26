El País

Parque Nacional Volcán Poás seguirá cerrado por arreglos de puente sobre quebrada Tigre

Sinac mantendrá cerrado el Parque Nacional Volcán Poás y pide a excursionistas no intentar usar vías alternas por altísimo riesgo de estas

Por Juan Fernando Lara Salas
El Parque Nacional Volcán Poás permanecerá cerrado debido a la extensión del cierre del puente sobre la Quebrada Tigre en Poasito de Poás. Autoridades piden no usar rutas alternas por riesgo. (FECHAKO )







