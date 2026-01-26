Parque Nacional Volcán Poás seguirá cerrado por arreglos de puente sobre quebrada Tigre

El Parque Nacional Volcán Poás permanecerá cerrado debido a la extensión del cierre del puente sobre la Quebrada Tigre en Poasito de Poás. Autoridades piden no usar rutas alternas por riesgo.

Turistas extranjeros y nacionales fueron advertidos este lunes por las autoridades de que el Parque Nacional Volcán Poás permanecerá cerrado más tiempo del inicialmente previsto, debido a arreglos en el puente sobre la quebrada Tigre, en Poasito de Poás.

Además, se dejó sin efecto una indicación de la semana pasada en la que se sugería el uso de rutas alternas para visitar la zona aledaña debido a que, según una actualización de este lunes, esas vías son de “altísimo riesgo”.

El Parque Nacional Volcán Poás es uno de los imanes turísticos más visitados del país y su cierre impacta tanto a excursionistas nacionales como extranjeros, además de operadores turísticos y comercios de la zona en momento de vacaciones del curso lectivo y el arribo de visitantes externos en temporada alta turística.

El cierre preventivo del paso por ese puente se aplicó desde el miércoles 21 de enero, luego de que un estudio de campo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) determinara que la infraestructura presenta daños importantes, lo que obligó a restringir la circulación para evitar un incidente mayor.

En un inicio, el cierre se había planteado como una medida temporal que se mantendría hasta este domingo 25 de enero, mientras se ejecutaban reparaciones paliativas que permitieran habilitar el tránsito en el menor tiempo posible, bajo un esquema de paso regulado y con restricción para vehículos pesados.

Sin embargo, las condiciones cambiaron respecto a esa estructura situada en la ruta nacional 120, principal vía de acceso al área protegida.

De acuerdo con la actualización más reciente del MOPT este lunes, los trabajos en el sitio obligaron a extender el cierre del puente, lo que llevó al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), por medio del Área de Conservación Central (ACC-SINAC), a tomar la decisión de mantener cerrado el Parque Nacional Volcán Poás hasta que el MOPT confirme la reapertura del paso.

Piden no usar rutas alternas por “altísimo riesgo”

La directora del ACC-SINAC, Meryl Arias, advirtió que las personas no deben intentar llegar al parque por rutas alternas, debido al nivel de riesgo y las limitaciones de respuesta ante una eventual emergencia.

Un de ellas es la “ruta vieja de Poás”, la cual es cantonal y presenta condiciones aptas únicamente para vehículos de doble tracción , debido a su ancho reducido, pendientes empinadas y curvas pronunciadas.

“Insistimos además que no se debe usar ninguna ruta alterna para llegar el parque nacional, ya que la que se encuentra habilitada es de altísimo riesgo y la capacidad de respuesta ante emergencias es muy limitada”, señaló Arias.

Las autoridades recordaron que las personas que ya compraron entradas y resulten afectadas por el cierre deben comunicarse al correo poas.info@sinac.go.cr.