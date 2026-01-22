Parque Nacional Volcán Poás cierra varios días por posible colapso en puente de acceso

El puente sobre la Quebrada Tigre, en Poasito de Poás, fue cerrado de forma preventiva tras detectarse daños importantes, lo que obligó al cierre temporal del Parque Nacional Volcán Poás a los excursionistas. Fotografía: (Rafael Pacheco Granados)

El Parque Nacional Volcán Poás permanecerá cerrado temporalmente hasta al 25 de enero, debido al riesgo inminente de colapso del puente sobre la Quebrada Tigre, en Poasito de Poás, sobre la ruta nacional 120, principal vía de acceso al área protegida.

El cierre del paso por el puente se definió como una medida preventiva, luego de que un estudio de campo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) determinara que la estructura presenta daños importantes, lo que obliga a restringir la circulación para evitar un incidente mayor.

Según la información oficial, la suspensión del paso se mantendrá hasta el domingo 25 de enero, mientras se ejecutan reparaciones paliativas que permitan habilitarlo en el menor tiempo posible, con paso regulado y restricción para vehículos pesados.

Adicionalmente, el MOPT ya inició el traslado al sitio de una estructura modular metálica armable, con el objetivo de restablecer el paso en la ruta nacional 120.

De acuerdo con la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Conavi, se estima que el tránsito podría quedar habilitado nuevamente en un plazo máximo de cuatro semanas, pero ya utilizándose únicamente el puente modular lanzable tipo Bailey, el cual será de una sola vía.

Esto permitiría cerrar definitivamente la estructura actual con daño, una vez entre en operación el nuevo paso en la segunda quincena de febrero, previsiblemente.

Mientras se mantiene el cierre, las autoridades indicaron que los usuarios podrán utilizar como vía provisional la conocida “ruta vieja de Poás”, la cual es cantonal y presenta condiciones aptas únicamente para vehículos de doble tracción , debido a su ancho reducido, pendientes empinadas y curvas pronunciadas.

Como complemento, se deberá circular también por un tramo de la ruta nacional 146, pasando por el sector del negocio conocido como Freddo Fresas. La recomendación aplica en ambos sentidos.

Entradas ya compradas: así se puede solicitar ayuda

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) recordó que las personas visitantes que ya adquirieron entradas y se vean afectadas por el cierre deben escribir al correo: poas.info@sinac.go.cr.