10 destinos exóticos para maravillarse dentro de Costa Rica

Vivimos en uno de los países más hermosos del mundo, por su riqueza natural que no deja de sorprender.
Si todavía no está en sus planes explorar otros países, les comparto mi lista de 10 destinos exóticos dentro de Costa Rica, en los que podrá disfrutar unas impresionantes vacaciones.
También puede combinar un poco de turismo nacional entre visitas a otros países.
1-Bahía de Drake, en la Península de Osa
Este paraíso remoto es ideal para aquellos amantes de los bosques intactos, con una fauna sorprendente. Lo mejor, es que ha sido poco Intervenido por los humanos.
2-Pavones, Golfito
Lo visité hace muchos años, pero es un sitio impresionante. Los amantes del surf lo adoran por las olas que les permiten faenas inimaginables. Encontrará playas solitarias y mucha naturaleza.
3-Malpaís y Santa Teresa, Cóbano
Es tan agradable disfrutar del mar o sentarse bajo las relajantes ramas de los árboles. El entorno es rústico y tranquilo, con paisajes de película. Ideal para amantes del yoga y la relajación.
4-Puerto Viejo, Talamanca
De mis lugares favoritos, con ese estilo de vida caribeño, su cultura y su impresionante comida. Sus playas de encanto y vegetación lo vuelven inigualable. Algunas comunidades indígenas en Bribrí ofrecen turismo rural, incluso con hospedaje, lo que podría combinar con una visita a la zona.
5-San Gerardo de Dota
Un refugio en la montaña, donde podrá apreciar aves como el quetzal y desconectarse del ajetreo diario.
6-Corcovado
Un parque nacional maravilloso, con una vida silvestre diversa. Sus visitantes siempre quedan encantados.
7-Tortuguero
Un viaje maravilloso, lleno de aventuras. Vale la pena desde el momento en que se navega por sus canales. Su pueblo es ideal para vacacionar.
8-Uvita (Bahía Ballena)
Además de su hermoso paraje y playa, con la famosa cola de ballena, le permite tomar un tour para ser parte del avistamiento de ballenas, según la época del año en que lo visite.
9-Monteverde
Un sitio maravilloso, con su montaña y delicioso clima. Es un destino que vale la pena incorporar en los planes de explorar Costa Rica.
10-Volcán Poás
Quizás por la relativa cercanía a mi casa, lo he visitado muchas veces. Nunca deja de sorprender. Además, toda la zona cercana está llena de bellezas.