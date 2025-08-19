10 destinos exóticos para maravillarse dentro de Costa Rica

Vivimos en uno de los países más hermosos del mundo, por su riqueza natural que no deja de sorprender.

Si todavía no está en sus planes explorar otros países, les comparto mi lista de 10 destinos exóticos dentro de Costa Rica, en los que podrá disfrutar unas impresionantes vacaciones.

También puede combinar un poco de turismo nacional entre visitas a otros países.

1-Bahía de Drake, en la Península de Osa

Este paraíso remoto es ideal para aquellos amantes de los bosques intactos, con una fauna sorprendente. Lo mejor, es que ha sido poco Intervenido por los humanos.

Un oso hormiguero en Bahía Drake, Puntarenas. (Alonso Tenorio)

2-Pavones, Golfito

Lo visité hace muchos años, pero es un sitio impresionante. Los amantes del surf lo adoran por las olas que les permiten faenas inimaginables. Encontrará playas solitarias y mucha naturaleza.

3-Malpaís y Santa Teresa, Cóbano

Es tan agradable disfrutar del mar o sentarse bajo las relajantes ramas de los árboles. El entorno es rústico y tranquilo, con paisajes de película. Ideal para amantes del yoga y la relajación.

Un atardecer en Malpais, en Cóbano, Puntarenas. (Fabian Hernandezz)

4-Puerto Viejo, Talamanca

De mis lugares favoritos, con ese estilo de vida caribeño, su cultura y su impresionante comida. Sus playas de encanto y vegetación lo vuelven inigualable. Algunas comunidades indígenas en Bribrí ofrecen turismo rural, incluso con hospedaje, lo que podría combinar con una visita a la zona.

Punta Uva es una de las playas que puede disfrutar en un viaje a Puerto Viejo de Talamanca, Limón. (Canva/Canva)

5-San Gerardo de Dota

Un refugio en la montaña, donde podrá apreciar aves como el quetzal y desconectarse del ajetreo diario.

Savegre, en Dota, es un sitio hermoso por su naturaleza. (Alejandro Gamboa Madrigal)

6-Corcovado

Un parque nacional maravilloso, con una vida silvestre diversa. Sus visitantes siempre quedan encantados.

En el Parque Nacional Corcovado podrá ver dantas. (Alonso Tenorio)

7-Tortuguero

Un viaje maravilloso, lleno de aventuras. Vale la pena desde el momento en que se navega por sus canales. Su pueblo es ideal para vacacionar.

Tortuguero, en Limón, sobresale por su vegetación y canales.

8-Uvita (Bahía Ballena)

Además de su hermoso paraje y playa, con la famosa cola de ballena, le permite tomar un tour para ser parte del avistamiento de ballenas, según la época del año en que lo visite.

Desde Bahía Ballena puede tomar un tour para avistamiento de ballenas. (Bahía Ballena Tour/Bahía Ballena Tour)

9-Monteverde

Un sitio maravilloso, con su montaña y delicioso clima. Es un destino que vale la pena incorporar en los planes de explorar Costa Rica.

Una hermosa vista en Monteverde. (Diana Méndez/Diana Méndez)

10-Volcán Poás

Quizás por la relativa cercanía a mi casa, lo he visitado muchas veces. Nunca deja de sorprender. Además, toda la zona cercana está llena de bellezas.