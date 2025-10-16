OIJ confirma que recibieron reporte de amenaza de ataque armado en la UCR

OIJ confirmó que se encuentra en las instalaciones de la UCR investigando una aparente amenaza de ataque armado

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó a La Nación que, desde horas de la mañana de este jueves, ingresó a sus oficinas el reporte de amenaza de ataque armado en la Universidad de Costa Rica (UCR).

La amenaza, enviada a través de correo electrónico, se encuentra en investigación por la Sección de Delitos Varios, una unidad especializada que se encarga de investigar delitos como secuestro extorsivo, tráfico ilegal de armas, privación de libertad, amenazas agravadas y abuso de autoridad, entre otros.

En el mensaje, el remitente afirmaba que realizaría un ataque con armas de fuego y cuchillos. Además, indicaba pertenecer a un grupo de internet denominado “764” y hacía referencia a un canal de mensajería llamado “Terror 764”.

Las autoridades académicas reportaron de inmediato al OIJ lo sucedido, quienes se encuentran en las instalaciones investigando el hecho y “tratando de identificar a los posibles perpetradores”, indicó la presidenta del Consejo Universitario, Patricia Fumero, en medio de la sesión colegiada de este día.

No obstante, ni voceros universitarios, ni el OIJ, precisaron cuántos agentes participan de la operación.

La institución destacó que, aunque no se ha confirmado la veracidad del correo, se actuó bajo el principio de prevención y confirmó la circulación de la comunicación entre el personal y estudiantes del mismo.

Por su parte, Rándall Zúñiga, director del OIJ, dijo que permanece en investigación el caso, al ser consultado directamente por La Nación.

Evacuación

La mañana de este jueves, la UCR ordenó la evacuación inmediata y obligatoria de estudiantes, profesores y personal, en todas sus sedes y recintos del país, tras recibir la amenaza vía correo electrónico.

Las fincas 1, 2 y 3, de la sede Rodrigo Facio fueron cerradas. La transmisión del Consejo fue finalizada debido a la alerta de ataque contra la institución.

En videos compartidos a este diario se observa como estudiantes y personal de la UCR evacuan los diferentes edificios del campus central.

Personas de la comunidad universitaria reportaron largas filas en las torres de los paqueros en finca 2, las cuales imposibilitan a los carros salir para completar la evacuación.