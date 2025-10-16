El País

OIJ confirma que recibieron reporte de amenaza de ataque armado en la UCR

Agentes se encuentran en la Universidad “tratando de identificar a los posibles perpetradores”

Por Cristian Mora
OIJ reporte UCR
OIJ confirmó que se encuentra en las instalaciones de la UCR investigando una aparente amenaza de ataque armado (La Nación/Canva)







UCRAmenaza de ataque
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

