Obras para resolver inundaciones en barrio Dent costarían $13,8 millones y estarían listas en el 2028

En octubre del 2025, barrio Dent tuvo una de sus peores inundaciones.

Las obras necesarias para disminuir el riesgo de más inundaciones en barrio Dent, ubicado entre San José y Montes de Oca, tienen un costo estimado de $13,8 millones y estarían listas en el 2028.

Esos detalles fueron brindados este miércoles por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entidad encargada del proyecto, a una mesa técnica integrada por las municipalidades involucradas y representantes comunales.

El plan consiste en una tubería de 300 metros con 3,5 metros de diámetro para que se deje de desbordar la quebrada Los Negritos. Las inundaciones han causado estragos en varias casas de barrio Dent y en los alrededores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), en San Pedro de Montes de Oca.

La obra hidráulica consistiría en varias fases entre el 2027 y 2028: estudios previos al diseño, diseño, tramitología con entes nacionales, y la fase constructiva, que su vez comprendería tres etapas.

La Municipalidad de Montes de Oca detalló que el ICE se basó en informes técnicos contratados por dicho gobierno local, “para determinar el estado actual y las condiciones de la obra hidráulica existente en la quebrada, como los desfogues, tramos, rebalses, niveles de embalses, hidrología, pendientes, entre otros datos, necesarios para los análisis y la propuesta conceptual”.

La mesa técnica también exploró la opción de un eventual canal, con un caudal de 55 metros cúbicos, que representaba una construcción a lo largo de poco más de un kilómetro y un costo de $52 millones. Sin embargo, esta opción fue descartada.

Asimismo, se acordó convocar a una reunión oficial entre municipios para establecer cuántos recursos aportará cada municipalidad, así como las competencias legales y las figuras de contratación públicas existentes.

Domingo Argüello, alcalde de Montes de Oca, detalló que su municipio cuenta con $6 millones reservados para este proyecto.

El problema se agravó en el 2023, cuando una tubería instalada en los años 90 colapsó. Estudios mostraron que la capacidad de esta tubería era insuficiente y repararla tendría costos elevados. La intervención inmediata en la zona también se complicaba debido a la presencia de edificaciones dentro de las zonas de protección de la quebrada.

Mientras se construye la solución a largo plazo, Montes de Oca propuso convertir parques, bajo los cuales pasa la quebrada, en lagunas de retardo, para que las aguas se acumulen allí y no se desborden en los puntos en riesgo.

Una primera etapa de la obra se realizaría en el parque al norte del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), y la otra atrás del restaurante Hooters. Cubriría aproximadamente 20 metros de ancho, así como 10 metros de profundidad.

Argüello explicó a La Nación que el proyecto costaría unos ¢400 millones y aún deben proponerlo al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) para que valoren si habría un impacto negativo en el medio ambiente, pues tendrían que talarse árboles para colocar la laguna.

Sobre esta iniciativa, Pilar Orellana, presidenta de la Asociación de Vecinos de Barrio Dent, afirmó que “estamos muy preocupados por la parte ambiental, por supuesto”.