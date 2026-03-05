El País

Obras para resolver inundaciones en barrio Dent costarían $13,8 millones y estarían listas en el 2028

Tubería será construida por el ICE, con aportes de las municipalidades de San José y Montes de Oca

Por Yeryis Salas
Bomberos intervino la tarde de esta jueves, para rescatar a personas que quedaron atrapadas en sus viviendas, producto de las graves inundaciones que se registraron en barrio Dent.
En octubre del 2025, barrio Dent tuvo una de sus peores inundaciones. (La Nación/José Cordero /José Cordero)







Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

