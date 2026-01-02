Nuevos montos en multas de tránsito: La lista completa de sanciones con la rebaja aplicada por el MOPT

Las boletas que los oficiales elaboraron a partir de la medianoche del 1.° de enero debieron reflejar los nuevos montos rebajados. Foto con fines ilustrativos.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) oficializó este 1.° de enero una pequeña rebaja en los montos de las multas de tránsito.

La rebaja fue confirmada en un boletín judicial en noviembre. El MOPT informó que fue el Consejo Superior del Poder Judicial el que definió los montos con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado a junio pasado, que fue del 0,22%.

Las multas tienen una rebaja de hasta ¢800 en el caso más alto. Estos son los montos:

La multa más más alta pasó de ¢363.639,15 a ¢362.839,14. Esto aplica a sanciones de girar en U en zona prohibida o el exceso de velocidad por encima de los 120 km/h.

La multa por restricción vehicular pasó de ¢26.062,87 a ¢26.005,53. Estas son las multas de menor valor. Por ejemplo, las que se aplican cuando no se portan implementos, como el extintor o bajar la velocidad para ver un accidente.

No llevar a un niño con el dispositivo de retención infantil en el carro o con el incorrecto ronda los ¢245.000.

No usar el cinturón de seguridad o hablar por teléfono mientras conduce, implica una multa cercana a los ¢123.000.

El estacionamiento indebido, la segunda conducta más sancionada en carretera, tiene un valor que ronda los ¢61.000.

Las boletas que los oficiales elaboraron a partir de la medianoche del 1.° de enero debieron reflejar los nuevos montos rebajados. Las personas que recibieron una multa antes de esa fecha deberán cancelar el monto vigente en el 2025, aunque paguen en el 2026.