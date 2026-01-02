El País

Nuevos montos en multas de tránsito: La lista completa de sanciones con la rebaja aplicada por el MOPT

Conozca los nuevos montos para el exceso de velocidad, restricción vehicular y más

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva
Un oficial de tránsito revisa la documentación de un motociclista en carretera.
Las boletas que los oficiales elaboraron a partir de la medianoche del 1.° de enero debieron reflejar los nuevos montos rebajados. Foto con fines ilustrativos. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MOPTMultas de tránsitoRestricción vehicular
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.