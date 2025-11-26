En 2026 bajarán las multas de Tránsito: así quedarán los nuevos montos en Costa Rica

Las multas de Tránsito tendrán una ligera reducción por IPC negativo; la sanción máxima quedará en ¢362.839,14 y se mantiene el 15% de descuento por pronto pago en la mayoría de infracciones.

Las multas de Tránsito en Costa Rica tendrán una rebaja de hasta ¢800 a partir del 1.° de enero del 2026, debido a una variación negativa de -0,22% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual a junio.

El Consejo Superior del Poder Judicial oficializó este 26 de noviembre los nuevos montos en el Boletín Judicial.

Con el ajuste, la multa más alta bajará de ¢363.639 a ¢362.839 en las infracciones tipo A de la Ley de Tránsito, como adelantar en curvas, invadir el carril contrario con línea de barrera continua, girar en U o a la izquierda en zonas prohibidas o conducir con ciertos niveles de alcohol. Estas sanciones también mantienen la rebaja de seis puntos en la licencia de conducir.

En el otro extremo, las multas de menor valor, como la restricción vehicular, usar la bocina para presionar al conductor de adelante o reducir la velocidad para observar un accidente, pasarán de ¢26.062 a ¢26.005 en la categoría E de la Ley de Tránsito.

El ajuste del monto de las infracciones depende cada año del IPC interanual acumulado entre julio del año anterior y junio del año en curso. Desde que rige la actual Ley de Tránsito, en octubre del 2012, el 2026 será el cuarto año con rebajas en las multas, como ocurrió en el 2017, el 2024 y el 2025.

Para el próximo año, las reducciones por tipo de multa serán de ¢800 en la categoría A, ¢540 en la B, ¢270 en la C, ¢133 en la D y ¢57 en la E. Así, los nuevos montos quedarán en ¢362.839 (A), ¢245.195 (B), ¢122.597 (C), ¢60.679 (D) y ¢26.005 (E).

Las sanciones tipo B incluyen conductas como transportar niños sin dispositivo de seguridad adecuado o menores de 5 años en motocicleta. Las de tipo C cubren usos como manejar con el celular sin dispositivo manos libres o no usar el cinturón de seguridad. Las tipo D aplican, entre otras, a la falta de inspección técnica al día o al estacionamiento indebido.

En el caso de las categorías B, C, D y E, las personas sancionadas pueden obtener un descuento adicional del 15% si pagan la multa en los 10 días hábiles posteriores a su confección. Este beneficio rige desde la entrada en vigencia de la actual Ley de Tránsito, pero no se aplica a las multas más altas de la categoría A.

Las boletas que los oficiales elaboren a partir de la medianoche del 1.° de enero del 2026 deberán reflejar los nuevos montos rebajados, responsabilidad a cargo del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) como ente recaudador. Las personas que reciban una multa antes de esa fecha deberán cancelar el monto vigente en el 2025, aunque paguen en el 2026.