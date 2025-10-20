El País

Nuevo proyecto de tren eléctrico debe recuperar miles de metros cuadrados de terrenos por expropiaciones e invasiones de vía férrea

Muchos de los terrenos que corresponden al derecho de vía del tren han sido invadidos o requieren ser expropiados

Por Patricia Recio
Línea férrea tren eléctrico.
El Incofer debe recuperar terrenos que han sido ocupados para duplicar la vía férrea. (Estudios de factibilidad proyecto tren eléctrico. /Estudios de factibilidad proyecto tren eléctrico.)







Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

