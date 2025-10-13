El País

Nueva iniciativa privada ofrece ampliar tramo montañoso de la ruta 32

MOPT estudia propuesta que duplicaría túnel Zurquí y túneles falsos para evitar derrumbes

Por Patricia Recio
Ruta 32 sector Tunel Zurqui
La ampliación del túnel no se realizaría atravesando la montaña, sino en el sector externo del cerro, por medio de un paso elevado. (Alonso Tenorio/Atenorio)







