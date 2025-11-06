El País

Estadio Nacional acogerá nueva vacunatón contra fiebre amarilla: requisitos y fechas clave para viajeros

Salud destinará 1.500 dosis en tres días de jornada, esta vacuna es necesaria para viajar a Colombia

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Vacunación contra fiebre amarilla para viajeros a Colombia con tiquete comprado antes del 12 de julio
Vacunación contra fiebre amarilla para viajeros a Colombia con tiquete comprado para viajar entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Vacuna contra fiebre amarillaFiebre amarillaVacunatón
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.