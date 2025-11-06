Estadio Nacional acogerá nueva vacunatón contra fiebre amarilla: requisitos y fechas clave para viajeros

Vacunación contra fiebre amarilla para viajeros a Colombia con tiquete comprado para viajar entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre.

Si usted va a viajar a Colombia entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre y no se ha vacunado contra la fiebre amarilla, hay buenas noticias: una nueva vacunatón gratuita en el Estadio Nacional.

El Ministerio de Salud anunció que esta jornada será para quienes ya tienen su tiquete comprado. Se realizará el 10, el 14 y el 24 de noviembre, de 8 a. m. a 2 p. m. Para cada día se habilitarán 500 vacunas, para un total de 1.500.

Esta medida se toma porque la Cámara de la Salud, que agrupa a las farmacias y centros de salud privados, anunció nuevamente escasez de este fármaco.

Mary Munive Angermüller, ministra de Salud, recordó que las personas deben tener al menos 10 días de vacunadas antes de salir del país.

LEA MÁS: CCSS se alista para vacunar contra fiebre amarilla: esto es lo que se sabe hasta hoy

Como en otras ocasiones, se habilitarán citas a través de un formulario digital. Este documento se activará este viernes 7 de noviembre a las de las 2 p. m. en el siguiente enlace: https://www.ministeriodesalud.go.cr/citas/citas.html

Munive recordó que ya no es necesario portar el carné físico de vacunación, pues la versión digital tiene el mismo valor legal y sanitario. Este documento puede ser presentado sin inconvenientes ante autoridades migratorias, aerolíneas o puestos de control internacional.

El carné digital puede descargarse en las siguientes plataformas:

Aplicación EDUS, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

Oficina virtual del Ministerio de Salud, en el sitio https://www.ministeriodesalud.go.cr

¿Quiénes no pueden recibir esta vacuna?

La vacuna contra la fiebre amarilla que se administra en Costa Rica es la misma que se pone en los diferentes países alrededor del mundo. (Composición hecha en Canva con imágenes de archivo)

Como sucede con casi todos los medicamentos, hay personas que no pueden inocularse contra la fiebre amarilla.

Estas son las restricciones absolutas (es decir, que no pueden vacunarse bajo ninguna circunstancia):

Personas con problemas inmunitarios

Mayores de 60 años

Menores de nueve meses

Quienes tienen alergia al huevo

También hay excepciones relativas (que dependen del criterio médico):

Embarazadas

Mujeres en periodo de lactancia

Historia familiar de eventos adversos asociados a la vacunación contra fiebre amarilla

Hipersensibilidad a la gelatina

Fiebre amarilla en la región

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Colombia registra a la fecha 113 casos confirmados y 47 fallecimientos.

Desde 2024, varios países de Sudamérica han reportado un aumento significativo en los casos de fiebre amarilla, una enfermedad con una letalidad cercana al 50%.

Costa Rica presentó un caso importado de fiebre amarilla en octubre pasado, de una turista estadounidense proveniente de Brasil. No se generaron casos secundarios.