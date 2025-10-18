CCSS se alista para vacunar contra fiebre amarilla: esto es lo que se sabe hasta hoy

La vacuna contra la fiebre amarilla se consigue en farmacias privadas, la CCSS se alista para administrarla.

La vacuna contra la fiebre amarilla comenzará a inyectarse en la seguridad social próximamente. Este producto es parte de un esquema especial para quienes viajan a un país donde la enfermedad está presente.

¿Cómo marcha la logística para esta adquisición y aplicación? Mónica Taylor Hernández, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), señaló que las primeras dosis podrían administrarse en diciembre.

No obstante, la institución ya trabaja en los protocolos de implementación de la vacuna, los cuales adelantaron a La Nación. Estos pasos se toman luego de que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) aprobó este esquema especial en agosto pasado.

Esteban Vega de la O, gerente de Logística de la CCSS, señaló que ya se cumplió con el primer paso: el Comité de Farmacoterapia de la institución tomó la decisión del acuerdo de incluir la vacuna dentro de sus medicamentos oficiales el pasado 10 de octubre y la Gerencia de Logística recibió esta comunicación el 13 de octubre.

Con esto, la institución hizo la solicitud formal a la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Para ello se llena una proforma donde se piden datos sobre la disponibilidad de vacuna, precio y fecha de vencimiento.

“Una vez que se reciba la respuesta, se procedería a iniciar propiamente el proceso de adquisición”, destacó Vega mediante correo electrónico.

¿Dónde se aplicará la vacuna?

A diferencia de los “vacunatones” del Ministerio de Salud, estos no tendrán una sede definida. Pero dado que se trata de un esquema especial, destinado a quienes viajen a países con la enfermedad, tampoco estará disponible en todas las áreas de salud.

La Subárea de Vigilancia Epidemiológica de la institución indicó este viernes que se definieron 23 vacunatorios focales que estarán a lo largo y ancho de todo el país. En su respuesta no especifica dónde estarán.

“Una vez que se arranque esta vacunación en la CCSS, esto podría sufrir algunos cambios y acomodos en la estrategia según las necesidades que surjan”, destaca la respuesta a La Nación.

¿Cómo es esta vacuna y quiénes pueden recibirla?

Esta vacuna se llama Stamaril y es de la casa farmacéutica Sanofi Pasteur. Consta de una sola dosis que protege de por vida.

Este biológico es de virus atenuados, la misma tecnología que se utiliza contra el sarampión, la varicela y que se utilizó contra la viruela.

Las personas deben recibirla diez días antes de viajar para que el cuerpo pueda montar respuesta contra el virus.

En este momento solo es obligatoria para viajar contra Colombia, dada la escasez de dosis, pero a partir de febrero de 2026, la lista se ampliará a 43 países de Suramérica y África:

Bolivia

Brasil

Colombia

Ecuador

Guyana

Guyana Francesa

Paraguay

Perú

Surinam

Venezuela

Trinidad y Tobago

Angola

Benín

Burkina Faso

Burundi

Camerún

República Centroafricana

Chad

República del Congo

República Democrática del Congo

Costa de Marfil

Guinea Ecuatorial

Etiopía

Gabón

Gambia

Ghana

Guinea

Guinea-Bisáu

Kenia

Liberia

Malí

Mauritania

Níger

Nigeria

Senegal

Sierra Leona

Sudán del Sur

Sudán

Ruanda

Tanzana

Togo

Uganda

Zambia

Como sucede con casi todos los medicamentos, hay personas que no pueden inocularse contra la fiebre amarilla.

Estas son las restricciones:

Personas con problemas inmunitarios.

Mayores de 60 años.

Menores de nueve meses.

Quienes tienen alergia al huevo.

También hay excepciones relativas (que dependen del criterio médico):