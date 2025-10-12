El País

Salud confirma caso sospechoso de fiebre amarilla en Costa Rica

Una mujer estadounidense de 29 años, sin vacunación contra la fiebre amarilla, está bajo atención médica mientras se esperan los resultados del laboratorio Inciensa

Por Yucsiany Salazar
Farmacias y hospitales privados ya cuentan con nuevas dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla.
El Ministerio de Salud investiga un caso sospechoso de fiebre amarilla. Se trata de una mujer estadounidense de 29 años. (Canva/Canva)







