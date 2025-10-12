Salud confirma caso sospechoso de fiebre amarilla en Costa Rica

El Ministerio de Salud investiga un caso sospechoso de fiebre amarilla. Se trata de una mujer estadounidense de 29 años.

El Ministerio de Salud confirmó este sábado un caso sospechoso de fiebre amarilla en el país.

Se trata de una mujer estadounidense de 29 años, procedente de la región amazónica, quien ingresó al territorio costarricense el 8 de octubre, pero presentó síntomas desde el 7.

“De acuerdo con la información disponible, la paciente no contaba con la vacuna contra la fiebre amarilla“, afirmó Salud.

“La paciente mostró signos compatibles con la enfermedad y, tras recibir atención inicial en un hospital privado, se le realizaron los estudios correspondientes que generaron sospecha de fiebre amarilla“, agregó.

La mujer fue trasladada este sábado a un hospital de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que reciba atención médica especializada, mientras se encuentra a la espera de la confirmación por parte del laboratorio Inciensa.

Noticia en desarrollo.