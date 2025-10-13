El País

¿Qué es la fiebre amarilla y cómo se transmite? Este es el virus que reapareció en Costa Rica tras 69 años

El virus fue detectado en una turista que ingresó sin vacunarse tras viajar por la Amazonía. Salud y la CCSS aplicaron un cerco epidemiológico

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C., Irene Rodríguez, y Yucsiany Salazar
Una turista que viajó por Perú activó las alertas tras contagiarse de fiebre amarilla. Autoridades investigan contactos y piden extremar cuidados.
Una turista que viajó por Perú activó las alertas tras contagiarse de fiebre amarilla. Autoridades investigan contactos y piden extremar cuidados. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaFiebre amarilla
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.