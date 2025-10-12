Salud confirma un caso positivo de fiebre amarilla en Costa Rica

Las autoridades de Salud recomiendan vacunarse contra la fiebre amarilla al menos 10 días antes de viajar a países con brote activo de la enfermedad.

El Ministerio de Salud confirmó este domingo un caso positivo de fiebre amarilla en el país, luego de los resultados emitidos por el laboratorio del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).

Se trata de una mujer estadounidense de 29 años, procedente de la región amazónica de Perú, quien ingresó al territorio costarricense el 8 de octubre. Según el reporte de las autoridades sanitarias, la afectada no contaba con la vacuna contra la fiebre amarilla.

“La paciente presentó signos compatibles con la enfermedad y, tras recibir atención inicial en un hospital privado, se le realizaron los estudios correspondientes que confirmaron el diagnóstico positivo. Actualmente, permanece internada en un hospital de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde recibe atención médica especializada“, explicó la cartera de Salud.

La mujer viajaba con una compañera, quien sí cuenta con la vacuna y salió negativa a los análisis de laboratorio.

Este es el primer caso de fiebre amarilla en Costa Rica desde 1956.

Lo que sigue tras el caso positivo

Salud informó que mantiene activa la vigilancia epidemiológica y está coordinando acciones con los servicios de salud a nivel nacional para garantizar la protección de la población y prevenir la propagación de la enfermedad.

Además, reiteró la alerta a las personas que tengan planeado visitar países con brote activo de fiebre amarilla, para que se vacunen al menos 10 días antes del viaje.

Otra de las recomendaciones es mantener medidas de protección contra las picaduras de mosquitos:

Uso de repelente.

Ropa de manga larga.

Mosquiteros.

¿Qué es la fiebre amarilla y cómo se transmite?

La fiebre amarilla es una enfermedad causada por el virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue, zika y chikungunya.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el “amarillo” en el nombre de la enfermedad se refiere a la ictericia que afecta a algunos pacientes (color amarillo en piel y ojos).

Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares, fatiga, náuseas y vómitos.

En casos graves, pueden presentarse ictericia, sangrado, dolor abdominal y complicaciones hepáticas o renales.

De acuerdo con la OPS, para que un ser humano tenga fiebre amarilla, debe ser picado por mosquitos infectados. El tiempo de incubación es de tres a seis días.

“Las diferentes especies de mosquitos viven en diferentes hábitats. Algunos se reproducen alrededor de las casas (domésticos), otros en la selva (silvestres) y algunos en ambos hábitats (semi-domésticos)“, explica la OPS.

En total, existen 3 tipos de ciclos de transmisión:

Fiebre amarilla selvática (o de la selva): En las selvas tropicales, los monos pueden tener el virus de la fiebre amarilla. Los mosquitos silvestres de las especies Haemagogus y Sabethes los pican y se infectan y pueden picar a otros monos y transmitirles el virus. A veces, los humanos que trabajan o viajan en el bosque son picados por estos mosquitos infectados y adquieren la fiebre amarilla. Este tipo de transmisión de monos a humanos a través del mismo tipo de mosquitos puede ocurrir cerca de zonas urbanas, y en los últimos años ha sido la forma más común de contagio en América.

En las selvas tropicales, los monos pueden tener el virus de la fiebre amarilla. Los mosquitos silvestres de las especies y los pican y se infectan y pueden picar a otros monos y transmitirles el virus. A veces, los humanos que trabajan o viajan en el bosque son picados por estos mosquitos infectados y adquieren la fiebre amarilla. Este tipo de transmisión de monos a humanos a través del mismo tipo de mosquitos puede ocurrir cerca de zonas urbanas, y en los últimos años ha sido la forma más común de contagio en América. Fiebre amarilla intermedia: Los mosquitos semidomésticos, es decir, los que se reproducen en la naturaleza o alrededor de las casas, infectan a monos y a personas. Cuando un humano tiene contacto con mosquitos infectados hay una mayor transmisión y muchas aldeas separadas en un sector pueden desarrollar brotes al mismo tiempo. Este tipo de transmisión es el más común en África, pero hasta el momento no se ha detectado en América.

Los mosquitos semidomésticos, es decir, los que se reproducen en la naturaleza o alrededor de las casas, infectan a monos y a personas. Cuando un humano tiene contacto con mosquitos infectados hay una mayor transmisión y muchas aldeas separadas en un sector pueden desarrollar brotes al mismo tiempo. Este tipo de transmisión es el más común en África, pero hasta el momento no se ha detectado en América. Fiebre amarilla urbana: Las grandes epidemias ocurren cuando personas con fiebre amarilla llevan el virus a ciudades con muchos mosquitos Aedes aegypti y donde la mayoría de la gente no está vacunada, ni ha estado expuesta al virus antes. En estas condiciones, los mosquitos pueden transmitir el virus de una persona a otra.

Actualmente no hay un medicamento antiviral específico para la fiebre amarilla, sino que se tratan los síntomas de cada paciente.

La atención específica incluye hidratación, tratamiento para la fiebre y para la insuficiencia renal y hepática. En casos de infecciones bacterianas asociadas, se puede tratar con antibióticos, según indiquen los médicos.

Lista de países endémicos

Actualmente, los países con brote activo de fiebre amarilla son los siguientes:

Bolivia.

Brasil.

Ecuador.

Guyana.

Guyana Francesa.

Panamá.

Perú.

Países tropicales de África.

Colombia

En Colombia la vacuna es obligatoria, y a partir de febrero de 2026 también será obligatoria para viajar a otros 42 países de África y América del Sur.