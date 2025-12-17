El País

¿Necesita vacuna contra fiebre amarilla? Fecha de viaje es clave para hacerlo con CCSS

CCSS ya ha vacunado a más de 4.000 viajeros a Colombia

Por Irene Rodríguez
Una turista que viajó por Perú activó las alertas tras contagiarse de fiebre amarilla. Autoridades investigan contactos y piden extremar cuidados.
La vacuna contra fiebre amarilla en la CCSS se reserva para personas que viajen a Colombia en las próximas semanas, no con más antelación. (Canva/Canva)







