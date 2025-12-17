¿Necesita vacuna contra fiebre amarilla? Fecha de viaje es clave para hacerlo con CCSS

La vacuna contra fiebre amarilla en la CCSS se reserva para personas que viajen a Colombia en las próximas semanas, no con más antelación.

Si usted saldrá de Costa Rica y va a vacunarse contra la fiebre amarilla, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le recuerda los requisitos para hacerlo en uno de los 23 lugares facultados por la institución.

Esta es la lista de requerimientos:

Viajar a Colombia

Vacunarse diez días antes del viaje

Es necesario presentar una identificación oficial vigente (cédula nacional o de residencia)

Presentar el boleto aéreo

En este momento, la Caja vacuna a quienes viajen antes del 22 de enero de 2026. De acuerdo con Elvis Delgado Delgado, de Vigilancia Epidemiológica de la CCSS, la institución irá ampliando las fechas conforme avance el proceso.

La directriz del Ministerio de Salud indica que hasta febrero de 2026 esta vacuna solo es obligatoria para viajar a Colombia. Posterior a eso, se requerirá para salir hacia 43 países de Suramérica y África en los que hay presencia de la enfermedad.

Mientras tanto, la CCSS solo vacunará para viajeros a Colombia, pero quienes quieran viajar vacunados a otros países con la enfermedad puede conseguirla en farmacias y centros médicos privados. El precio ronda los ¢70.000.

¿Cómo vacunarse contra fiebre amarilla en la CCSS?

La cita puede apartarse en el sistema de autogestión, disponible en el micrositio www.ccss.sa.cr/fiebre-amarilla.

Allí pueden elegirse fecha, horario y centro de salud, además de completar sus datos personales: nombre completo, número de cédula, teléfono, correo electrónico (opcional) y fecha de viaje.

Si la persona tiene los datos del EDUS actualizados también podrá ver allí su certificado digital, que el Ministerio de Salud emitirá posteriormente y podría verse reflejado en su aplicación.

Desde el pasado 2 de diciembre, fecha en la que la CCSS comenzó a inocular contra esta enfermedad, se han vacunado 4.047 personas que viajarán próximamente a Colombia.

Las dosis han sido aplicadas en las 23 áreas de salud habilitadas en todo el país.

¿Hay personas que no pueden recibir la vacuna contra la fiebre amarilla?

Sí. Como sucede con todo medicamento, containdicaciones. Hay de dos tipos, absolutas (aplica en todos los casos) y relativas (dependen del criterio médico).

Estas son las absolutas:

Personas con problemas inmunitarios

Mayores de 60 años

Menores de nueve meses

Quienes tienen alergia al huevo

Estas son las relativas: