Vacunación contra fiebre amarilla en la CCSS: estas son las reglas del juego

La fiebre amarilla es transmitida por el mosquito Aedes aegypti. La CCSS informó sobre la logística para la vacunación.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) comenzará a vacunar contra la fiebre amarilla el próximo martes 2 de diciembre.

Este fármaco es parte de un esquema especial para quienes viajan a un país donde la enfermedad está presente. Sin embargo, en una primera fase se vacunará a quienes viajen a Colombia entre el 16 y el 31 de diciembre.

La tarde de este jueves, en conferencia de prensa, las autoridades dieron las pautas para la vacunación.

“Se inicia gracias a una donación de 13.500 dosis donadas por el Ministerio de Salud. Además, la CCSS compró 4.200 a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que llegarían el 9 de diciembre y para el primer trimestre del año entrante llegarían más, hasta completar 20.000 dosis”, señaló Esteban Vega de la O, gerente de logística de la CCSS.

Elvis Delgado Delgado, coordinador del Programa Ampliado de Inmunización de la CCSS recalcó que las personas deben presentar su tiquete de viaje para ser vacunados. Añadió que no es necesario estar asegurado, porque viajará a un país

“Tiene que ser diez días antes del viaje, porque al cuerpo le toma diez días formar la protección. Vamos a ser muy enfáticos con eso”, dijo Delgado.

Esta logística se da luego de que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) aprobó el esquema especial en agosto pasado.

Sitios de vacunación

La institución dispuso de 23 sitios de vacunación en todo el país.

Estos son los lugares:

Región chorotega:

Liberia

Santa Cruz

Cañas

Región Central Sur

Desamparados 3 (Marcial Fallas)

Goicoechea 2 (Jiménez Núñez)

Zapote-Catedral (Carlos Durán)

Mata Redonda (Moreno Cañas)

Mora-Palmichal

Cartago

Turrialba

Aserrí

Región Central Norte

Grecia

Alajuela Norte

Cubujuquí

Tibás-Uruca-Merced (Clorito Picado)

Región Pacífico Central

San Rafael de Puntarenas

Garabito

Región Huetar Norte

La Fortuna

Ciudad Quesada

Región Brunca

Pérez Zeledón

Corredores

Región Huetar Caribe

Guápiles

Limón

La CCSS puso a disposición un micrositio con toda la información necesaria, como los lugares específicos y los horarios en los que trabajará cada centro de salud: https://www.ccss.sa.cr/fiebre-amarilla

Impacto de la fiebre amarilla

A finales de octubre pasado, América había reportado 294 casos de fiebre amarilla y 121 muertes en seis países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana y Perú.

A esto se le une que Costa Rica reportó un caso importado en octubre, correspondiente a una estadounidense de 29 años que estuvo en la parte amazónica de Perú y no estaba vacunada.

La CCSS aclaró que no emitirá los cerficados, dado que esto le corrresponde al Ministerio de Salud. Pero el Ministerio validará la información enviada por la Caja y generará el certificado internacional.

Días después de su inucolación la persona podrá encontrar el certificado en la aplicación del EDUS, en la pestaña de certificados.

¿Cómo es la vacuna contra la fiebre amarilla?

La vacuna contra la fiebre amarilla se llama stamaril y es de la casa farmacéutica Sanofi Pasteur. (Composición fotográfica hecha en Canva/Composición fotográfica hecha en Canva)

La vacuna se llama Stamaril y es de la casa farmacéutica Sanofi Pasteur. Consta de una sola dosis que protege de por vida.

Este biológico es de virus atenuados, la misma tecnología que se utiliza contra el sarampión, la varicela y que se usó contra la viruela.

En este momento el fármaco solo es obligatorio para viajar a Colombia, por lo que en una primera fase solo irá a dada la escasez de dosis, pero a partir de febrero de 2026, la lista se ampliará a 43 países de Suramérica y África:

Bolivia

Brasil

Colombia

Ecuador

Guyana

Guyana Francesa

Paraguay

Perú

Surinam

Venezuela

Trinidad y Tobago

Angola

Benín

Burkina Faso

Burundi

Camerún

República Centroafricana

Chad

República del Congo

República Democrática del Congo

Costa de Marfil

Guinea Ecuatorial

Etiopía

Gabón

Gambia

Ghana

Guinea

Guinea-Bisáu

Kenia

Liberia

Malí

Mauritania

Níger

Nigeria

Senegal

Sierra Leona

Sudán del Sur

Sudán

Ruanda

Tanzana

Togo

Uganda

Zambia

Contraindicaciones de la vacuna contra fiebre amarilla

Como sucede con casi todos los medicamentos, hay personas que no pueden inocularse contra la fiebre amarilla.

Estas son las restricciones:

Personas con problemas inmunitarios.

Mayores de 60 años.

Menores de nueve meses.

Quienes tienen alergia al huevo.

También hay excepciones relativas (que dependen del criterio médico):