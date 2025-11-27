Estos son los 23 lugares en los que la CCSS que vacunará contra la fiebre amarilla y sus horarios

(Composición hecha en Canva con imágenes de archivo)

La vacuna contra la fiebre amarilla que se administra en Costa Rica es la misma que se pone en los diferentes países alrededor del mundo.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció que comenzará a vacunar contra la fiebre amarilla este martes 2 de diciembre, en diferentes horarios.

Sin embargo, no lo hará en todos los centros de salud. Hay 23 clínicas en todo el país donde se administrará en distintos vacunatorios. Las personas pueden visitar cualquier área de salud, independientemente de dónde vivan o trabajen.

En una primera fase, solo se vacunará a los viajeros a Colombia del 16 al 31 de diciembre.

En este momento no es necesario pedir cita para conseguir una vacuna, pero se trabaja en una forma de agendarla a través de su teléfono celular.

Estos son los lugares:

Región Chorotega

Liberia: en la Cruz Roja, el miércoles 3 de diciembre, de 8 a. m. a 2 p. m.

Santa Cruz: en el área de salud, el miércoles 3 de diciembre, de 8 a. m. a 2 p. m.

Cañas: en el área de salud, contiguo al área rectora del Ministerio de Salud. Miércoles 3 de diciembre de 8 a. m. a 2 p. m.

Región Central Sur

Desamparados 3: en la sede administrativa, 25 metros Sur de Pizza Hut. Cada miércoles, iniciando el 3 de diciembre, hasta agotar existencias. De 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

Goicoechea 2: en la Sala A de la Clínica Jiménez Núñez. Cada miércoles, iniciando el 3 de diciembre, hasta agotar existencias. De 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

Zapote-Catedral (Carlos Durán): en el auditorio del Cedeso, frente a la clínica. Cada miércoles, iniciando el 3 de diciembre, hasta agotar existencias. De 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

Mata Redonda (Moreno Cañas): en la sede del área de salud. Cada miércoles, iniciando el 3 de diciembre, hasta agotar existencias. De 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

Mora-Palmichal: en la sede administrativa. Cada miércoles, iniciando el 3 de diciembre, hasta agotar existencias. De 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

Cartago: Del costado sureste del Hospital Max Peralta, 100 m sur y 25 m oeste. Cada miércoles, iniciando el 3 de diciembre, hasta agotar existencias. De 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

Turrialba: En los Ebáis contiguo a la Universidad Florencio del Castillo y en el de Barrio San Rafael, 200 metros sur de la antigua estación del ferrocarril. Cada miércoles, iniciando el 3 de diciembre, hasta agotar existencias. De 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

Aserrí: en la clínica Mercedes Chacón Porras. Cada miércoles, iniciando el 3 de diciembre, hasta agotar existencias. De 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

Región Central Norte

Grecia: salón parroquial. Martes 9 y miércoles 10 de diciembre. De 8 a. m. a 3 p. m.

Alajuela Norte: Plaza Real Alajuela. Miércoles 10 de diciembre. De 8 a. m. a 3 p. m.

Cubujuquí: campo ferial Mercedes Norte. Martes 9 de diciembre. De 8 a. m. a 3 p. m.

Tibás-Uruca-Merced (Clorito Picado): Ciudad Toyota La Uruca. Sábado 6 de diciembre. De 8 a. m. a 3 p. m.

Región Pacífico Central

San Rafael de Puntarenas:área de salud. Vacunatorio adicional. Miércoles 3 y viernes 5 de diciembre. De 8 a. m. a 2 p. m. o hasta agotar existencias.

Garabito: área de salud. Vacunatorio adicional. Martes 2 y jueves 4 de diciembre. De 8 a. m. a 2 p. m. o hasta agotar existencias.

Región Huetar Norte

La Fortuna: en el área de salud. Jueves 4 de diciembre, de 7:30 a. m. a 3 p. m.

Ciudad Quesada: Edificio Victoria. Jueves 4 de diciembre, de 7:30 a. m. a 4 p. m.

Región Brunca

Pérez Zeledón: vacunatorio central de San Isidro. Martes 2 de diciembre. De 8 a. m. a 1:30 p. m.

Corredores: Ebáis de Paso Canoas. Jueves 4 de diciembre. De 8:30 a. m. a 3 p. m.

Región Huetar Atlántica

Guápiles: sede central. De lunes a viernes, de 7 a. m. a 4 p. m. o hasta agotar existencias

Limón: Ebáis 1 y 2. A partir del jueves 4 de diciembre, lunes y jueves. De 7 a. m. a 4 p. m. o hasta agotar existencias.

La CCSS puso a disposición de la población un micrositio con toda la información necesaria, como los lugares específicos y los horarios en los que trabajará cada centro de salud: https://www.ccss.sa.cr/fiebre-amarilla

En una segunda fase se abrirá la vacunación en más sedes y horarios para quienes viajen a países donde la enfermedad esté presente (43 países de Suramérica y África) y debe administrarse 10 días antes del país. Para estos lugares la obligatoriedad rige en febrero de 2026.

Sin embargo, por ahora solo se cuentan con 13.500 dosis del Ministerio de Salud.

Los viajeros deben presentar tiquetes o comprobantes de viaje.