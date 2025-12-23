¿Necesita renovar su cédula? Hoy es el último día del 2025 para hacerlo, aunque el TSE tendrá horario ampliado en enero del 2026

A partir del 5 de enero, el TSE tendrá horario ampliado para solicitar cédulas y tarjetas de identificación de menores. Foto:

Si usted debe renovar su cédula de identidad o tarjeta de identificación de menor de edad (TIM), este martes será el último día del 2025 que podrá hacerlo, pues el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) entrará en su receso por las vacaciones de fin y principio de año.

Sin embargo, a partir del lunes 5 de enero abrirá las puertas y tendrá un horario ampliado para que todas las personas que lo necesiten puedan realizar el trámite.

La institución informó que del lunes 5 al viernes 9 de enero del 2026, extenderá su horario únicamente para la solicitud y entrega de cédulas de identidad y la TIM, de 7 a. m. a 5 p. m., en jornada continua. Los demás servicios de la institución se brindarán en el horario habitual de 7 a. m. a 3 p. m.

Estas medidas regirán tanto en la sede central en San José como en las 32 oficinas regionales.

Además, de cara a las elecciones del 2026, el TSE tendrá más fechas con horarios extendidos para que los votantes tengan sus documentos al día. En estas fechas también podrán solicitarse y retirarse TIM.

Sábado 24 de enero. De 8 a. m. a 4 p. m. Solo en la sede central.

Del 26 al 30 de enero. De 7 a. m. a 5 p. m. Tanto en sede central como en oficinas regionales.

Sábado 31 de enero. De 8 a. m. a 4 p. m. Tanto en sede central como en oficinas regionales.

Domingo 1.º de febrero (día de las elecciones). De 6 a. m. a 6 p. m. Tanto en sede central como en oficinas regionales.

Los horarios extraordinarios buscan que las personas puedan tener su cédula al día para votar el 1.° de febrero en las Elecciones Nacionales. Foto: (JOHN DURAN/John Durán)

Servicios digitales estarán disponibles

El TSE aclaró que durante este receso los usuarios podrán realizar consultas en el sitio www.tse.go.cr y gestionar certificaciones digitales.

Si se gestiona el servicio de reimpresión de cédulas para ser enviadas a domicilio, estas se imprimirán y distribuirán a partir del lunes 5 de enero.