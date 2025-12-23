El País

¿Necesita renovar su cédula? Hoy es el último día del 2025 para hacerlo, aunque el TSE tendrá horario ampliado en enero del 2026

Tribunal Supremo de Elecciones cerrará por vacaciones de fin de año, pero luego habrá más oportunidad para tener lista la cédula para las elecciones del 1.° de febrero

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Trámites para solicitar y retirar cédulas
A partir del 5 de enero, el TSE tendrá horario ampliado para solicitar cédulas y tarjetas de identificación de menores. Foto: (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cédula de IdentidadTarjeta de identificación de menor de edadTribunal Supremo de Elecciones
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.