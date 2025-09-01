El País

Cédula digital en Costa Rica: todo lo que debe saber antes de solicitarla

La identidad digital costarricense estará disponible desde el 9 de setiembre con verificación biométrica y activación por aplicación móvil, tome nota de los detalles

Por Silvia Ureña Corrales
El TSE lanzará en setiembre la cédula digital, con trámite en línea, validación biométrica y respaldo legal.
El TSE lanza la cédula digital: válida por cuatro años, costo de ¢2.600, y gestión 100 % en línea desde cualquier parte del mundo. (Archivo/TSE /Archivo/TSE)







