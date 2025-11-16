MOPT anuncia qué pasará con la ruta 32 este domingo

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció este domingo, pasadas las 5 p. m., qué pasará con la ruta 32 durante lo que resta del día, según las condiciones climáticas que se han presentado en las regiones críticas de la carretera a Limón.

En sus redes sociales, el MOPT aseguró que las condiciones climáticas favorables permitirán mantener abierta la ruta 32 y no se efectuará el cierre previsto para las 6 p. m.

Además, se mantendrá un monitoreo constante y se estaría cerrando de manera preventiva, si resultada necesario.

El MOPT habilitó el paso de todo tipo de vehículos este domingo por la mañana, luego de realizar las inspecciones necesarias, bajo la previsión de cerrar la vía en cualquier momento del día que fuera necesario.

La ruta 32 estuvo cerrada por 12 días, debido a la inestabilidad de un talud en el kilómetro 31, donde incluso se dinamitó una gran roca que representaba un riesgo para los conductores.

El sábado por la mañana, se encontraron varios deslizamientos en diferentes puntos, a causa de las lluvias en la zona montañosa cercana a la carretera.

De hecho, el sábado por la noche se efectuó el cierre de forma preventiva, para controlar el paso por las regiones eventualmente afectadas por los deslizamientos.