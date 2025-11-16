El País

MOPT anuncia qué pasará con la ruta 32 este domingo

MOPT mantiene un monitoreo constante de la ruta que comunica San José con Limón y seguirá tomando decisiones conforme lo permitan las condiciones climáticas

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Zurquí ruta 31 voladura de enorme roca
Las condiciones climáticas favorables permiten mantener abierta la ruta 32, informó el MOPT. Foto: (Marvin Caravaca/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ruta 32MOPTCierre de ruta 32
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.