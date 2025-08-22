El País

MOPT anuncia cierres cerca de ‘La Cali’ por avance de obras: esto es lo que debe saber

Calle 21 permanecerá cerrada en varios tramos mientras se ejecuta la etapa final del proyecto que impulsa el MOPT y la Municipalidad de San José

Por Damián Arroyo C.
La calle 21 de San José estará lista en noviembre. El MOPT anunció cierres viales desde el 26 de agosto para finalizar las obras.
La calle 21 de San José estará lista en noviembre. El MOPT anunció cierres viales desde el 26 de agosto para finalizar las obras. (MOPT/Cortesía)







