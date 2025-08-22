MOPT anuncia cierres cerca de ‘La Cali’ por avance de obras: esto es lo que debe saber

La calle 21 de San José estará lista en noviembre. El MOPT anunció cierres viales desde el 26 de agosto para finalizar las obras.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció cierres al tránsito vehicular en la zona conocida como La Cali a partir del martes 26 de agosto, como parte de las labores finales del proyecto de mejoramiento en calle 21, en San José.

Los puntos de cierre abarcan:

El cruce de calle 21 con avenida 1

El tramo de calle 21 entre avenida 1 y avenida 3

El tramo de avenida 0 con calle 23, que continuará cerrado

Estos bloqueos permitirán concluir una serie de trabajos de infraestructura que ya presentan un 63% de avance, según confirmó la Unidad Ejecutora del Segundo Programa de la Red Vial Cantonal del MOPT (PRVCII).

Aunque el paso peatonal se mantendrá habilitado con señalización adecuada, se recomienda a las personas usuarias utilizar rutas alternas para evitar retrasos.

El proyecto se ejecuta en coordinación con la Municipalidad de San José e incluye:

Sustitución de los sistemas de aguas pluviales, sanitarias y potable

Reforzamiento de la estructura del pavimento

Electrificación subterránea

Ampliación de aceras

Construcción de bahías para carga y descarga

Mejoras en la arborización y el paisaje urbano

Estas labores buscan mejorar la conectividad peatonal y vehicular con la Avenida Central, además de impulsar el comercio y turismo en la capital.

La inversión alcanza los $1.467.201,73, provenientes del PRVCII.

