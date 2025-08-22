MOPT anuncia cierres cerca de ‘La Cali’ por avance de obras: esto es lo que debe saber

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció cierres al tránsito vehicular en la zona conocida como La Cali a partir del martes 26 de agosto, como parte de las labores finales del proyecto de mejoramiento en calle 21, en San José.
LEA MÁS: MOPT confirmó cuándo estarán listas las obras en ‘La Cali’: prepárese para los cierres
Los puntos de cierre abarcan:
- El cruce de calle 21 con avenida 1
- El tramo de calle 21 entre avenida 1 y avenida 3
- El tramo de avenida 0 con calle 23, que continuará cerrado
Estos bloqueos permitirán concluir una serie de trabajos de infraestructura que ya presentan un 63% de avance, según confirmó la Unidad Ejecutora del Segundo Programa de la Red Vial Cantonal del MOPT (PRVCII).
Aunque el paso peatonal se mantendrá habilitado con señalización adecuada, se recomienda a las personas usuarias utilizar rutas alternas para evitar retrasos.
El proyecto se ejecuta en coordinación con la Municipalidad de San José e incluye:
- Sustitución de los sistemas de aguas pluviales, sanitarias y potable
- Reforzamiento de la estructura del pavimento
- Electrificación subterránea
- Ampliación de aceras
- Construcción de bahías para carga y descarga
- Mejoras en la arborización y el paisaje urbano
Estas labores buscan mejorar la conectividad peatonal y vehicular con la Avenida Central, además de impulsar el comercio y turismo en la capital.
La inversión alcanza los $1.467.201,73, provenientes del PRVCII.
LEA MÁS: Tres aspectos que debe verificar para que la CCSS le pague su incapacidad sin atrasos
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.