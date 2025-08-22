El País

Tres aspectos que debe verificar para que la CCSS le pague su incapacidad sin atrasos

Revisar autorizaciones, cuenta bancaria y cuotas al día es esencial para no perder el pago de una incapacidad de la CCSS

Por Damián Arroyo C.
14/07/2025, San José, Grupo Nación, fotografías ilustrativas, acerca de las incapacidades.
La CCSS detalla tres pasos esenciales que garantizan el pago de incapacidades médicas sin atrasos innecesarios. (Jose Cordero/José Cordero)







Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

