El País

Cédula de identidad cambiará de diseño: conozca los nuevos elementos

Tribunal Supremo de Elecciones lanza una versión más segura y moderna del documento de identidad

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
La nueva cédula de identidad se podrá solicitar desde setiembre y no todas las personas deberán pagar por el trámite.
La nueva cédula mantendrá su vigencia, pero incluirá más seguridad. La versión digital se habilitará el 9 de setiembre. (Archivo/TSE /Archivo/TSE)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGTribunal Supremo de EleccionesTSEcédula
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.