MOPT confirmó cuándo estarán listas las obras en ‘La Cali’: prepárese para los cierres

Las obras de mejoramiento en la calle 21 de San José, conocida como La Cali, concluirán en noviembre, según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Según informó la institución, el proyecto presenta un 63% de avance y se encuentra en su fase final. Su objetivo es mejorar la conectividad entre La Cali y la Avenida Central, una zona con alta actividad comercial y turística en la capital.
La iniciativa se ejecuta en coordinación con la Municipalidad de San José y contempla una renovación total de los sistemas de aguas pluviales, sanitarias y potable.
También incluye el reforzamiento del pavimento, la instalación subterránea del sistema eléctrico, la ampliación de aceras, la construcción de bahías para carga y descarga, así como una mejora en la arborización y el paisaje urbano.
Para avanzar con estas labores, el MOPT anunció cierres viales a partir del 26 de agosto. Las restricciones aplican en los siguientes tramos:
- Cruce de calle 21 y avenida 1
- Calle 21, entre avenidas 1 y 3
- Avenida 0 con calle 23 (cierre ya existente que se mantendrá)
El tránsito peatonal seguirá habilitado y contará con señalización adecuada.
Se recomienda a las personas usuarias tomar rutas alternas para evitar contratiempos durante este periodo.
La inversión total del proyecto asciende a $1.467.201,73, provenientes de la Unidad Ejecutora del Segundo Programa de la Red Vial Cantonal.
