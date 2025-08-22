MOPT confirmó cuándo estarán listas las obras en ‘La Cali’: prepárese para los cierres

La calle 21 de San José estará lista en noviembre. El MOPT anunció cierres viales desde el 26 de agosto para finalizar las obras.

Las obras de mejoramiento en la calle 21 de San José, conocida como La Cali, concluirán en noviembre, según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Según informó la institución, el proyecto presenta un 63% de avance y se encuentra en su fase final. Su objetivo es mejorar la conectividad entre La Cali y la Avenida Central, una zona con alta actividad comercial y turística en la capital.

La iniciativa se ejecuta en coordinación con la Municipalidad de San José y contempla una renovación total de los sistemas de aguas pluviales, sanitarias y potable.

También incluye el reforzamiento del pavimento, la instalación subterránea del sistema eléctrico, la ampliación de aceras, la construcción de bahías para carga y descarga, así como una mejora en la arborización y el paisaje urbano.

Para avanzar con estas labores, el MOPT anunció cierres viales a partir del 26 de agosto. Las restricciones aplican en los siguientes tramos:

Cruce de calle 21 y avenida 1

Calle 21, entre avenidas 1 y 3

Avenida 0 con calle 23 (cierre ya existente que se mantendrá)

El tránsito peatonal seguirá habilitado y contará con señalización adecuada.

Se recomienda a las personas usuarias tomar rutas alternas para evitar contratiempos durante este periodo.

La inversión total del proyecto asciende a $1.467.201,73, provenientes de la Unidad Ejecutora del Segundo Programa de la Red Vial Cantonal.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.