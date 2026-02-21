Ministro de Seguridad señala a Rodrigo Chaves por freno a decreto para impedir que médicos generales efectúen procedimientos estéticos

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, señaló al presidente Rodrigo Chaves cuando se le preguntó por qué frenó el decreto N°45336- S, el cual contiene un reglamento promulgado por el Colegio de Médicos y Cirujanos para impedir que médicos generales efectúen procedimientos estéticos sin la debida formación. El gremio emitió la norma para evitar muertes de pacientes por intervenciones indebidas.

El decreto, firmado desde el 26 de junio del 2025 por el presidente y la ministra de Salud, Mary Munive, oficializa el perfil del médico y cirujano en el país para delimitar competencias.

La Imprenta Nacional lo recibió desde el 4 de diciembre del 2025 para su publicación su respectiva publicación en el diario oficial La Gaceta, para lo cual hay un plazo de diez días hábiles, pero no se publicó debido a una supuesta intervención del ministro de Seguridad, según afirmó el Colegio de Médicos el pasado 23 de enero.

Al respecto, el jerarca Mario Zamora dijo: “Cualquier consulta relacionada con ese decreto podrá dirigirlas al máximo jerarca del Poder Ejecutivo, sea el presidente de la República”.

“Las instrucciones dadas en relación con el decreto mencionado han estado a expensas de lo que determinen el Ministerio de Salud y Casa Presidencial, por lo que el suscrito no tiene competencia para referirse al tema”, aseguró Zamora.

El Colegio de Médicos había denunciado que el director de la Imprenta les dijo que el ministro de Seguridad había mandado a recoger el decreto, que es de índole médico. “No entendemos qué tiene que hacer el Ministerio de Seguridad en este proceso”, dijo el presidente de ese colegio, Elliott Garita, en entrevista con este medio.

Zamora evitó, en dos ocasiones, contestar preguntas puntuales de La Nación sobre lo sucedido.

Al jerarca se le consultó si él ordenó detener o postergar la publicación del decreto, si está revisando su contenido, con base en qué normativa tiene competencia para hacerlo y cuál es el objetivo de retenerlo. No obstante, no respondió a ninguna de esas consultas.

Este medio consultó a Casa Presidencial; sin embargo, al momento de publicación no se obtuvo respuesta. También, se remitieron preguntas al Ministerio de Salud, el cual pidió más días hábiles para atenderlas.

Por su parte, la Imprenta Nacional trasladó las trasladó al Ministerio de Seguridad, pero este a su vez las remitió a Casa Presidencial.

‘Se hubieran prevenido algunas muertes’

El presidente del Colegio de Médicos explicó que el decreto sobre el perfil del médico general se gestó ante el crecimiento sostenido, durante la última década, de procedimientos estéticos realizados por médicos generales.

Elliott Garita Jiménez presidente del Colegio de Médicos. Es cirujano cardiovascular y torácico. (Cortesía Colegio de Médicos /Foto:)

Durante el 2025, la Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos recibió 22 denuncias por aparentes transgresiones al Código de Ética en procedimientos estéticos.

Según el Colegio de Médicos, esto llevó a la necesidad de delimitar con mayor claridad los alcances de cada ejercicio profesional.

“Es muy lamentable, porque si hubiese estado activo (el decreto) desde la fecha en que se envió, quizás se hubieran prevenido algunas de las muertes que hemos tenido que vivir este año”, dijo Garita.

Solo en lo que va del año, y en cuestión de cinco días, dos mujeres fallecieron por complicaciones durante procedimientos en clínicas estéticas en San José.

Uno de los médicos involucrados en esos casos sí está incorporado en el Colegio como médico y cirujano, pero no es especialista en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética.

“(El decreto) nos ayudaría a que cada quien vuelva a sus rumbos y que algunos no estén utilizando estas clínicas estéticas para poder hacer procedimientos más invasivos, poniendo en riesgo la vida de los pacientes”, dijo Garita.

El presidente de ese gremio calificó de “inadecuada” la intervención de Zamora, agregó: “Es un tema nuevo para nosotros, pero quisiéramos ver en dónde dice en la ley que también tenemos que empezar a enviarlo a ellos (Seguridad). Y por qué, si (el decreto) tiene cinco años dando vueltas, por qué en el momento en que debería ser impreso, lo solicita fuera de tiempo”, reclamó Garita, quien descartó que ese ministerio participara en algún momento de todo el proceso para emitir dicha normativa.

Garita aclaró que el decreto no puede ser modificado, porque se requeriría una asamblea de ese colegio profesional.