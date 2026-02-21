El País

Ministro de Seguridad señala a Rodrigo Chaves por freno a decreto para impedir que médicos generales efectúen procedimientos estéticos

Decreto del Colegio de Médicos debió publicarse hace más de dos meses y habría evitado muertes, según el jerarca del colegio profesional

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
La Reforma, visita de Rodrigo Chaves
Mario Zamora apunta a Rodrigo Chaves por el freno al decreto de médicos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Colegio de MédicosMario ZamoraRodrigo ChavesImprenta Nacional
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.