Ministra califica de ilegal dar frecuencias de radio y TV por razones religiosas, pese a que Rodrigo Chaves lo propuso

En un oficio enviado a la Sala Constitucional, le jerarca Paula Bogantes rechazo dar frecuencias de TV y radio con base en criterios religiosos

Por Juan Fernando Lara Salas
El presidente Rodrigo Chaves y la ministra del Micitt, Paula Bogantes, expusieron su rechazo a la propuesta de cuatro fracciones para modificar la Ley de Radio de 1954. Foto: Casa Presidencial/Johanfred Bonilla
Paula Bogantes, ministra de Telecomunicaciones, rechazó la idea de dar frecuencias por criterios religiosos, propuesta hecha por el mandatario Rodrigo Chaves. Foto:







