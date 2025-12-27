Ministra califica de ilegal dar frecuencias de radio y TV por razones religiosas, pese a que Rodrigo Chaves lo propuso

Paula Bogantes, ministra de Telecomunicaciones, rechazó la idea de dar frecuencias por criterios religiosos, propuesta hecha por el mandatario Rodrigo Chaves. Foto:

La ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes Zamora, calificó de ilegal la posibilidad de otorgar frecuencias de radio y televisión con base en criterios religiosos, pese a que eso propuso el presidente Rodrigo Chaves en un comunicado oficial.

La posición está contenida en una respuesta remitida el 2 de diciembre por la jerarca del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), a los magistrados de la Sala Constitucional dentro del expediente 25-031501-0007-CO, en el cual se analiza un recurso de amparo contra la subasta pública de frecuencias.

El 29 de noviembre, Casa Presidencial emitió un mensaje en el que sostiene que el Gobierno escuchó preocupaciones de emisoras católicas y evangélicas sobre la subasta y agrega, textualmente, que “el presidente estableció un proceso de trabajo conjunto que garantice que las frecuencias del país estén disponibles para predicar la Palabra de Dios y promover valores judeocristianos”.

El párrafo surgió luego de una reunión del Poder Ejecutivo con varios líderes evangélicos y representantes de una emisora católica.

Menos de 72 horas después, el escrito enviado por la ministra a la Sala chocó con esa postura, según consta en el oficio MICITT-DM-OF-1453-2025 del despacho ministerial, con fecha del 2 de diciembre.

La jerarca sostuvo que es ilegal e incompatible con el principio de legalidad otorgar concesiones administrativas, basándose en si un medio es religioso, educativo, cultural o de cualquier otro tipo.

“No es conteste con el principio de legalidad (…) sostener que deban considerarse ‘cupos’ de concesiones según la naturaleza del contenido a transmitir, sea este de carácter religioso, étnico, etario, educativo, cultural o de cualquier otra índole”, señaló en la página 37.

Tanto en páginas 37 como en la 38 del documento técnico-jurídico, la ministra del Micitt fue contundente al descartar cualquier trato diferenciado basado en contenido religioso, cultural, étnico o de cualquier otra naturaleza.

La institución calificó como “absolutamente falso” que el concurso limite el acceso al espectro para emisoras religiosas o comunitarias, y recordó que la ley no permite segmentar el espectro por tipo de contenido.

El Ministerio explicó que ni la Ley de Radio (N.° 1758) y tampoco la Ley General de Telecomunicaciones (N.° 8642) establecen categorías ni cupos según el contenido transmitido por los medios.

Además, Bogantes recordó que la única obligación de contenido prevista en la Ley de Radio es la cesión semanal de media hora para fines científicos y culturales del Ministerio de Educación Pública (MEP), o para el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en época electoral.

Fuera de eso, no existen normas que permitan asignar frecuencias por razones ideológicas o religiosas, precisa la reporte MICITT-DM-OF-1453-2025.

Comunicado de Casa Presidencial donde se lee “más bien, el presidente estableció un proceso de trabajo conjunto que garantice que las frecuencias del país estén disponibles para predicar la Palabra de Dios y promover valores judeocristianos”. Fotografía: (Casa /Cortesía)

El proceso de subasta pública para asignar frecuencias de radio y televisión se mantiene detenido por orden de la Sala Constitucional, tras múltiples recursos presentados por organizaciones religiosas, medios regionales y asociaciones privadas.

Desde el 26 de noviembre noviembre anterior, Paul Rueda, magistrado de la Sala Constitucional, ordenó la suspensión inmediata de la subasta de frecuencias de radio y televisión abierta efectuada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), a pedido del Micitt, mientras se resuelve el recurso de amparo.

Colaboró en esta información el periodista Cristian Mora.