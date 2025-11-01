El País

Minae confirma que estructura para vallas en su propiedad pertenece a Publiex pese a acuerdo expirado

Minae cita supuesto convenio con Publiex para quitar estructura de Centro de Conservación Santa Ana, luego de confirmarse irregularidades con su permanencia

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Detalle de una valla publicitaria el pasado 7 de marzo de este año dentro del Centro de Conservación Santa Ana. La valla publicitaria (cuyo contenido se ocultó) ya fue retirada, confirmó la cartera, pero la estructura de soporte sigue allí. Fotografía:
Detalle de una valla publicitaria el pasado 7 de marzo de este año dentro del Centro de Conservación Santa Ana. La valla publicitaria (cuyo contenido se ocultó) ya fue retirada, confirmó la cartera, pero la estructura de soporte sigue allí. Fotografía: (Rafael Pachecho Granados/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MinaePubliexVallas publicitariasCGRCentro de Conservación Santa Ana
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.