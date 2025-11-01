Minae confirma que estructura para vallas en su propiedad pertenece a Publiex pese a acuerdo expirado

Detalle de una valla publicitaria el pasado 7 de marzo de este año dentro del Centro de Conservación Santa Ana. La valla publicitaria (cuyo contenido se ocultó) ya fue retirada, confirmó la cartera, pero la estructura de soporte sigue allí. Fotografía:

El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) confirmó que una estructura metálica instalada en el Centro de Conservación Santa Ana (CCSA), frente a la ruta nacional 27, pertenece a la empresa de publicidad exterior Publiex, pese a que el acuerdo que permitía su permanencia en esa propiedad estatal expiró desde agosto pasado.

La confirmación del Minae, el pasado 28 de octubre, llegó en medio de una advertencia reciente de la Contraloría General de la República (CGR), la cual señaló que Publiex carecía desde hace más tiempo de permisos válidos para colocar anuncios en bienes públicos, tanto en la vía pública, como en terrenos del Estado.

Según la cartera, el rótulo de la valla ya fue retirado, pero la base y la estructura metálica continúan en el sitio, debido a que su desmontaje “requiere equipo pesado y debe esperar que pasen las lluvias”, indicó Minae ante consultas de este diario.

Además, la cartera indicó que “Minae y Publiex tienen un acuerdo de desmantelamiento”.

La Nación solicitó el propio 28 de octubre copia del supuesto acuerdo y fecha de cuándo se suscribió, pero Minae permanece sin responder esas consultas.

La empresa indicó en un comunicado que en Santa Ana, el proceso comenzó semanas atrás con la desinstalación de campañas publicitarias, luminarias y otros componentes.

“Sin embargo, condiciones climáticas recientes, producto del huracán Melissa y las fuertes precipitaciones han generado inestabilidad en el terreno y limitaciones de acceso”, detalló.

Según Publiex, estas circunstancias impidirían el ingreso de grúas y camiones de alto tonelaje, para el retiro de estructuras de gran peso y dimensiones. Los trabajos continuarán tan pronto las condiciones lo permitan, concluyó.

El Minae sí aclaró que la empresa no posee autorización vigente para mantener infraestructura alguna dentro del inmueble estatal, según lo comunicó a la CGR.

La valla fue colocada en ese terreno estatal en junio de 2022, cuando la Fundación Pro Zoológicos (Fundazoo), entonces administradora del CCSA, firmó con Publiex un contrato para construir cimientos y estructuras destinadas a publicidad.

Poco después, el 1.° de setiembre de 2022, el Departamento de Inspección Vial y Demoliciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) otorgó a la empresa un permiso temporal por cinco años, según detalló la Contraloría en un informe la semana pasada.

Contexto

Recientemente, además de decir que Publiex carece de permisos válidos, la CGR ordenó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) de retirar la colocación ilegal de publicidad en postes del alumbrado público, tras concluir una investigación iniciada debido a una denuncia ciudadana.

En el caso de la valla y estructura de Publiex en terrenos del Minae, la Contraloría descubrió que, cuando el MOPT otorgó la autorización, consignó erróneamente que la finca donde se levantaría la estructura era privada, cuando en realidad pertenece al Estado (Minae).

El 10 de mayo de 2024 venció el convenio de administración entre Fundazoo y el Minae, con lo cual cesó automáticamente la autorización para mantener la valla en el terreno público.

Aun así, la estructura continuó en pie y sigue ahí a la fecha.

El 15 de enero de este año, el Minae ordenó formalmente a Publiex retirar la valla, pero la empresa interpuso un recurso de revocatoria. El ministro de Ambiente lo declaró sin lugar el 13 de junio siguiente, mediante la resolución R-0335-2025-MINAE, y otorgó dos meses para ejecutar el retiro.

Publicidad en postes de alumbrado público de la CNFL sobre la ruta 1. Fotografía: (Alonso Tenorio/Atenorio)

El 8 de agosto, la institución reiteró la advertencia por escrito al acercarse el vencimiento del plazo ese mismo mes.

No obstante, la estructura sigue instalada, confirmaron voceros de la cartera.

Este jueves, la CNFL apeló la orden de la Contraloría de detener la colocación de publicidad en postes del alumbrado público.

“En este recurso, reafirmamos que actuamos bajo el principio de interés público, en resguardo de la hacienda pública y conforme a lo consignado en los permisos legales que fundamentan la colocación de los banners”, según la empresa pública.

Por su parte, la empresa Publiex indicó este jueves que espera la resolución que emita la Contraloría sobre el recurso de revocatoria de la CNFL, así como de cualquier otra resolución.