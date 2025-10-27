El País

MEP suspende lecciones en centros educativos afectados por influencia del huracán Melissa

Inundaciones por la saturación de suelos, deslizamientos y dificultades de acceso a las comunidades obligaron a suspender las clases

EscucharEscuchar
Por Esteban Oviedo
Inundaciones.
Varios sectores de Puerto Jiménez se encuentran inundados. Foto: (Tomado de Facebook/Tomado de Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MEPMelissaZona sur
Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.