MEP suspende lecciones en centros educativos afectados por influencia del huracán Melissa

El Ministerio de Educación Pública (MEP) suspendió lecciones, los días lunes y martes 27 y 28 de octubre, en los centros educativos de las zonas afectadas por el efecto indirecto del Huracán Melissa.

Se trata de escuelas y colegios de las Direcciones Regionales de Coto y Grande de Térraba, en la zona sur del país.

El MEP indicó que las principales afectaciones corresponden a inundaciones, debido a la saturación de suelos, deslizamientos y dificultades en los accesos, tanto terrestres como marítimos.

Producto de la influencia del huracán, que se aproxima como categoría 4 a las costas de Jamaica, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) ha registrado este domingo 64 incidentes por lluvias, principalmente en Puerto Jiménez, Osa y Garabito, en Puntarenas, y en Santa Cruz, en Guanacaste.

Entre los sitios más afectados por las lluvias se encuentra Puerto Jiménez, en Puntarenas, donde la Cruz Roja mantuvo durante el día un operativo con 10 cruzrojistas que trabajaron para atender diversas emergencias reportadas en la zona.

Milena Bogantes, subcoordinadora del operativo regional de la Cruz Roja, afirmó que en dicha localidad se habilitó un albergue y se atendió a un menor en condición crítica, así como a una mujer en su vivienda, en condición estable. Las lluvias persistirán este domingo.