El País

Mastodonte hallado en Orosi tiene 13.400 años y es de la megafauna más joven registrada en Costa Rica

Restos del Cuvieronius —apodado “Pitán”— pertenecen a era cuando primeros seres humanos ya habitaban América Central

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Detalle de una pelvis atribuida a Cuvieronius (mastodonte) hallado en Orosi.
Detalle de una pelvis atribuida a Cuvieronius (mastodonte) hallado en Orosi. (Museo Nacional de Costa Rica/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MegafaunaOrosiMastodontePitánMastodonte Orosí CartagoAntigüedad
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.