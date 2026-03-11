Mastodonte hallado en Orosi tiene 13.400 años y es de la megafauna más joven registrada en Costa Rica

El Museo Nacional de Costa Rica determinó mediante datación por radiocarbono que restos del mastodonte hallado en Orosi (Cartago) tienen una antigüedad de 13.400 años, lo que los convierte en los fósiles de megafauna más jóvenes registrados hasta ahora en el país.

Esa precisión ubica al animal en el final del Pleistoceno Superior, una era en la que los primeros seres humanos ya habitaban Costa Rica y el resto del Itsmo, informó el Museo en una actualización de los hallazgos a la fecha del descubrimiento.

Los restos específicos son de un Cuvieronius, un género extinto de mastodonte de la familia Gomphotheriidae, que habitó América durante el período Pleistoceno.

El resultado proviene de un análisis de carbono 14 (¹⁴C) aplicado a una muestra de madera carbonizada extraída de la capa arcillosa donde reposan los restos del ejemplar, un proboscídeo del género Cuvieronius —conocido comúnmente como mastodonte— hallado en el sitio denominado Orosi 2, en la margen izquierda del río Aguacaliente, en Orosí, Cartago.

Proceso de elaboración del dibujo de planta de una sección de los fósiles hallados en Cartago. (Museo Nacional de Costa Rica/Cortesía)

El animal, bautizado “Pitán” en honor a Esteban Brenes Granados, el ciudadano que reportó el hallazgo, habría alcanzado unos 2,3 metros de altura y un peso cercano a las 3,5 toneladas, comparable al del elefante asiático actual.

Se alimentaba de ramas y gramíneas y portaba defensas —colmillos— que podían medir hasta 2,2 metros. El género se extinguió al final del Pleistoceno, hace aproximadamente 11.000 años, y sus registros fósiles se distribuyen desde Chile hasta Estados Unidos.

Del ejemplar se han recuperado aproximadamente 71 elementos, entre ellos un incisivo casi completo de 1,6 metros de longitud, fragmentos del cráneo, la tibia, el fémur, la pelvis, vértebras, costillas, falanges y la fíbula.

¿Quién descubrió al mastodonte de Cartago y cómo ocurrió?

Un milenio de diferencia

La datación del mastodonte adquiere mayor relevancia al compararse con la del otro fósil hallado en la misma zona: un perezoso gigante del género Eremotherium —apodado “Tobi”— cuyos restos, localizados en el sitio Orosi 1 a unos 700 metros de distancia, arrojaron una antigüedad de 14.400 años.

Eso significa que los depósitos asociados al perezoso son un milenio más antiguos que los del mastodonte.

Ambas dataciones fueron obtenidas a partir de fragmentos de troncos carbonizados recolectados en las capas de sedimentos que contenían cada uno de los especímenes.

El Museo Nacional destacó que ese lapso —entre 13.400 y 14.400 años antes del presente— es contemporáneo con el arribo de los primeros seres humanos a Centroamérica, correspondiente al período arqueológico Paleoindio.

Esa coincidencia temporal abre la posibilidad de que la megafauna y los primeros pobladores del istmo hayan coexistido en el mismo espacio geográfico.

La institución prevé además enviar muestras de carbón a laboratorios especializados en Brasil para determinar si los materiales fueron sometidos a procesos de carbonización y estimar la temperatura a la que estuvieron expuestos.

También se recolectaron muestras para análisis palinológicos y paleobotánicos, así como restos vegetales —troncos, semillas y hojas— destinados a estudios de paleobotánica.