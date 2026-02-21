El País

Cartago fue el ‘gran bufé de ensaladas’ donde comían gigantes de cinco toneladas

Paleontólogo que estuvo en excavación de fósiles de Cartago, detalla por qué mastodontes y perezosos vivían aquí en vez de migrar

Por Juan Fernando Lara Salas
Parte de los restos óseos recuperados en el sitio, donde coinciden dos mundos: el Cuvieronius (ancestro del mastodonte, venido del Norte). La presencia de ambos en el mismo estrato confirma que Cartago ofrecía la vegetación necesaria para sostener a estos gigantes de cinco toneladas simultáneamente.
Parte de los restos óseos recuperados en el sitio, donde coinciden dos mundos: el Cuvieronius (ancestro del mastodonte, venido del Norte). La presencia de ambos en el mismo estrato confirma que Cartago ofrecía la vegetación necesaria para sostener a estos gigantes de cinco toneladas simultáneamente. (Museo Nacional de Costa Rica/Cortesía)







