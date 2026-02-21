El País

El papá que obsequió un mastodonte a Costa Rica

Buscando aliviar el estrés de su nueva paternidad, Esteban Brenes unió instinto, tecnología y honradez al rescatar un tesoro prehistórico del río

Por Juan Fernando Lara Salas
Guiado por su instinto, la tecnología y su integridad, Esteban rescató un tesoro prehistórico durante una caminata para desestresarse por la llegada de su bebé. En la imagen, una de las primeras piezas que halló el 12 de diciembre de 2025.
Guiado por su instinto, la tecnología y su integridad, Esteban rescató un tesoro prehistórico durante una caminata para desestresarse por la llegada de su bebé. En la imagen, una de las primeras piezas que halló el 12 de diciembre de 2025. (Esteban Brenes Granados/Cortesía)







