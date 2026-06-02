El País

Más del 74% de graduados universitarios de Costa Rica dominan el inglés: ¿dónde y cómo lo aprendieron?

El último informe de Conare revela que el 74,4% de los profesionales habla inglés con un nivel intermedio

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
El mercado laboral demanda profesionales con dominio del idioma inglés.
El mercado laboral demanda profesionales con dominio del idioma inglés, pero la mayoría lo aprenden fuera de la universidad. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
InglésConareGraduadosUniversidades
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.