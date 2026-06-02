Más del 74% de graduados universitarios de Costa Rica dominan el inglés: ¿dónde y cómo lo aprendieron?

El mercado laboral demanda profesionales con dominio del idioma inglés, pero la mayoría lo aprenden fuera de la universidad.

Un 74,4% de los graduados universitarios en Costa Rica domina el idioma inglés, el dato se desprende del más reciente informe del Consejo Nacional de Rectores (Conare), presentado este martes 2 de junio.

El análisis, realizado a 14.000 profesionales graduados de universidades públicas y privadas reveló que un 43,3% tuvo que pagar cursos externos para dominar el idioma y un 14,6% lo logró de forma autodidacta (usando aplicaciones, libros o videos).

Como resultado, el informe señala que el nivel que más predomina es el B2 (intermedio alto), pero advierte que las universidades tienen el reto urgente de fortalecer la enseñanza del inglés dentro de sus carreras.

El informe de Conare también midió el deseo de superación de los profesionales tras recibir el diploma: el 76,7% de los graduados sigue estudiando para ser más competitivos, actualizarse o adquirir nuevas habilidades.

Este año, además de evaluar temas tradicionales como el empleo, la calidad del trabajo y la movilidad social, el informe incluyó por primera vez el impacto de la Inteligencia Artificial en la realidad de los profesionales del país.